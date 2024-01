Diablo 4 bringt mechanische Monster und Roboter-Begleiter in die dritte Saison

Die dritte Saison von Diablo 4 heißt offiziell "Saison des Konstrukts" und wird ihrem Namen gerecht. Am 23. Januar um 19:00 Uhr erscheint die dritte Saison und bringt neben einem Roboter-Begleiter auch einen neuen mechanischen Monstertyp mit.

Blizzard packt endlich über Saison 3 aus

In ihrem Blog geht Blizzard näher auf die kommenden Geschehnisse in Saktuario ein. Uralte Mächte bedrohen das Land und ihr müsst sie mithilfe eures neuen Seneschall-Gefährten, der euch für die saisonale Questreihe zur Verfügung steht, aufhalten. Diesen könnt ihr verbessern und an euer Build anpassen.

Das erwartet euch in der Saison des Konstrukts of Attribution

In den Wüsten von Kehjistan warten die gefährlichen Konstrukte, die sich euch in den Weg stellen. "Hier versammeln sich elementare Kräfte für die bösartigen Launen des Dämons Malphas. Nur wenn ihr weit unter die Oberfläche hinabsteigt, werdet ihr in der Lage sein, diese verfluchte Bedrohung an der Wurzel auszurotten", heißt es.

Daneben gibt es noch einen neuen Dungeon-Typ, die Gewölbe. Diese beherbergen elementare Gefahren, die von Zoltun Kulle und Ayuzha persönlich entworfen wurden. Um in die Dungeons einzutreten, benötigt ihr Perlen des Schutzes. Diese bringen euch Zoltuns Schutz, ein Segen, der immer schwächer wird, je öfter ihr im Dungeon sterbt. Schafft ihr es, den Segen bis zum Ende aufrecht zu erhalten, werdet ihr zusätzlich belohnt.

Wöchentliche Ranglisten für die Herausforderung und einige nette Features, wie die WASD-Unterstützung für die Bewegung sind auch mit dabei. Den Ankündigungstrailer zur Saison des Konstrukts findet ihr auf YouTube. Gameplay gibt es dort allerdings nicht zu sehen.