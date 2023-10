Diablo 4 Season 2: Entwickler über die vampirischen Kräfte, Uniques, Verbesserungen und mehr

Der Start von Diablo 4 Season 2 "Season of Blood" nähert sich langsam – Diablo 4 Season 2 kommt am 17. Oktober 2023 – und dementsprechend sind die Entwickler fleißig dabei, die neuen Inhalte vorzustellen. Wir hatten die Gelegenheit, im kleinen Kreis mit Andy Lomerson (lead Artist für Seasons), Antonio Watson (associate game designer für Dungeons) und Timothy Ismay (lead game producer) über die "Saison des Blutes" zu sprechen, das bislang das größte Content-Update für Diablo 4 werden soll (gibt ja auch noch nicht so viele). Wir haben dabei mehr über die neuen vampirischen Kräfte, die Welt der Vampire, einzigartige Gegenstände, tolle neue Quality-of-Life-Verbesserungen und vieles mehr erfahren. Die interessantesten Informationen aus dem Interview haben wir für euch nachfolgend zusammengefasst.

Diablo 4 Season 2 Inhalt:

Falls ihr noch nichts von Diablo 4 Season 2 gehört habt, hier ein kurzer Überblick.

Vampirische Kräfte (Season 2 Mechanik)

Vampirische Kräfte sind die neue saisonale Mechanik in Season 2, die im Verlauf der Story eingeführt und freigeschaltet werden. Sie gewähren den Spielern kleinere oder auch größere, mitunter Spiel-verändernde aktive und passive Boni.

Im Gegensatz zu den Herzen aus Season 1 sind die Vampirische Kräfte weniger Klassen-/Build-Spezifisch, sodass möglichst alle Klassen von den Effekten profitieren können. Ziel der Entwickler ist es, Vampirische Kräfte für alle möglichen Klassen-Builds bereitzustellen. Das gilt sowohl für die bereits gängigen und beliebten Builds, als auch für die Builds, die bislang nicht so angesagt sind.

Vampirische Kräfte können mithilfe von „potent blood“ freigeschaltet und bis zu Level 3 verbessert werden. Dafür gibt es den sogenannten „Sanguine Circle“ (ein neuer Reiter in eurem Charakterfenster), in dem ihr eure gesammelten Vampirkräfte aus einer Bestandsliste auswählen und dem „Sanguine Circle“ hinzufügen oder gegen vorhandene Kräfte austauschen könnt. So sieht das neue Interface für die Vampirischen Kräfte in Diablo 4 Season 2 aus.

„potent blood“ gehört zum vampirischen Thema von Season 2 und ist quasi überall zu finden: Es kann von Blutsuchern und andere Schergen von Lord Zir erbeutet, bei Blutbrunnen eingesammelt oder bei Quests und Events wie der Bluternte verdient werden.

Spieler können bis zu 22 verschiedene vampirische Kräfte für ihre Klasse sammeln, von denen sich jedoch nur maximal 5 Vampirkräfte im „Sanguine Circle“ einsetzen / aktivieren lassen. So sehen ein paar der vampirischen Kräfte in Diablo 4 Season 2 aus.

Um im „Sanguine Circle“ eingesetzte Vampirkräfte zu aktivieren, müsst ihr eine bestimmte Anzahl und Art von sogenannten „Pakten“ haben.

„Pakte“ sind neue Item-Affixe, die auf Season 2-Ausrüstungsgegenständen zu finden sind. Konkret: Pakte gibt es nur auf Helm, Brust, Handschuhe, Hosen und Schuhe (kein Schmuck und keine Waffen).

Pakt-Items können überall droppen, insbesondere aber bei Begegnungen mit Vampiren. Es handelt sich um keine seltenen Gegenstände, Spieler sollten sie daher schnell und leicht bekommen.

Es gibt 3 Arten von Pakte: Pact of Eternity (Pakt der Ewigkeit), Pact of Divinity (Pakt der Götter) und Pact of Ferocity (Pakt der Wildheit).

Im späteren Endgame können auch „Segnungen“ gefunden werden, um Items einen der drei Pakte hinzuzufügen (stellt es euch wie dem Hinzufügen eines Sockels vor). Dadurch ist es möglich, die Ausrüstung an die Anforderungen der vampirischen Kräfte exakt anzupassen. Im Endgame von Diablo 4 Season 2 ist es möglich, Ausrüstungsgegenstände gezielt mit Pakten zu bestücken, um die Anforderungen der vampirsichen Kräfte zu erfüllen.

Gegenstände können abhängig von ihrer Qualität / Seltenheit bis zu maximal fünf „Pakte“ haben. Diese können entweder alle gleich oder auch unterschiedlich sein, um die Anforderungen an die vampirischen Kräfte zu erfüllen.

Vampirische Kräfte haben im Gegensatz zu den Herzen aus Season 1 nicht nur gleichstarke oder noch bessere Effekte, sondern auch wesentlich bessere Animationen. Ihr könnt etwa eine große Fledermaus als Begleiter erhalten oder eine Reihe von Geisterskeletten auf eure Gegner entfesseln, was dem Spieler den Eindruck vermitteln soll, durch die Vampirkräfte selbst zu einer Art Vampir zu werden.

Vampirische Kräfte bauen aufeinander auf: Ihr könnt unter anderem Gegner mit einer vampirischen Kraft verfluchen und eine andere vampirische Kraft nutzt den Fluch als Ausgangsbasis für einen besonderen Effekt.

Klassen-Balancing in Season 2

Das Team hat sehr umfangreiche Änderungen an allen Klassen vorgenommen, um Defiziente (wie den schwierigen Start ins Spiel von Barbaren) zu verbessern und von Spielern wenig beachtete Aspekte interessanter zu gestalten.

Nicht nur Fertigkeiten wurden überarbeitet, sondern auch Werte wie die von den Spielern oft erwähnten Widerstände, die für die Verteidigung nicht viel bringen (genaueres zur neuen Funktionsweise der Widerstände soll es in Kürze geben).

Das Ziel der Entwickler ist es, alle Klassen möglichst auf ein gleiches Leistungslevel zu bringen. Man setzt bevorzugt darauf, Klassen / Builds / Fertigkeiten / Items zu verbessern, anstatt sie nerfen.

Es gibt manchmal unerwartete und überraschende Ausbrecher aus dem angepeilten Klassen-Leistungslevel, da Spieler immer wieder neue (von den Entwicklern unbedachte) Wege finden, wie die verschiedenen Kräfte miteinander wirken. Dadurch können einzelne Klassen-Builds dann unsterblich werden oder gigantischen Schaden verursachen. Durch Hotfixes und Patches versucht man diese Ausreißer wieder einzufangen.

Neue Bosse, Monster und Verbündete

Im Kampf gegen die Blutsauger stehen dem Spieler eine Gruppe erfahrener Vampirjäger zu Seite, darunter auch „Erys“, die eine besonders dunkle Vergangenheit mit den Vampiren verbindet. Erys übernimmt (wie Cormond in Season 1) die Aufgabe, den Spieler durch die Geschichte von Season 2 zu führen und die neuen Spielmechaniken zu erläutern.

Mit Season 2 kommen 5 neue, wiederkehrende Bosse ins Late- & Endgame (Weltstufe 3 und 4), die deutlich stärker sind, als die Kampagne-Bosse. Die Season 2-Handlung führt den Spieler der Reihe nach zu den Bossen, die immer herausfordernder werden. Mit Diablo 4 Season 2 sollen viele neue Endgame-Inhalte hinzukommen.

Die Schwierigkeit der Bosse skaliert mit der Spielerstärke, werden also immer eine Herausforderung bleiben.

In Season 2 können bestimmte Bosse gezielt gefarmt werden, um spezifische Items zu erhalten. Das soll es deutlich leichter machen, die für einen Build benötigte Ausrüstung zu erhalten werden.

Lord Zir ist der Obermotz von Season 2 (wie Varshan in Season 1) und gehört zu den „Alten“ (Ancients). Die Alten sind die erstgeborenen Kinder von Inarius und Lilith, die vor den Menschen Sanktuario bewohnt haben. Sie wurden aufgrund von Inarius‘ Handlungen ihrer Kräfte beraubt, was zum Tod vieler, aber nicht aller Ancients geführt hat. Die übrig gebliebenen untoten Vampire wie Zir wurden für die Ewigkeit in tiefen Schlaf verbannt, sind durch die Geschehnisse in Diablo 4 aber nun in Season 2 wieder erwacht und nutzen das Verschwinden von Lilith und die Schwäche der Kirche, um ihren vampirischen Fluch zu verbreiten und die Welt der Lebenden zu übernehmen.

„Blutsucher“ sind Lord Zirs stärkste Elite-Soldaten und unterscheiden sich von anderen Monstern, da es im Grunde gefallene Helden sind, die die Ausrüstung und Fähigkeiten von D4-Charakteren in einer verdrehten vampirischen Art verwenden. Beispielsweise hetzt der vampirische Totenbeschwörer Blutskelette auf euch oder die Zauberin wirkt eine blutige Version der Frostkugel etc., was den Kampf fast wie einen PvP-Kampf wirken lässt. Die Blutsucher im Dienst von Lord Zir sind gefallene Helden, die den Spieler-Charakteren ähnlich sehen und ähnliche Fertigkeiten einsetzen.

Blutsucher sind einer der besten Quellen für Blut, das zum Freischalten und verbessern der vampirischen Kräfte benötigt wird.

Bluternte (neues World-Event)

Bluternte ist ein neues großes World-Event, bei dem Vampire ein ganzes Gebiet (Zone) auf der Karte überrennen und die dortigen Einwohner in einem Blutritual opfern wollen.

Bluternte ist immer aktiv, der Ort wechselt aber regelmäßig (die Zone, in der das Event gerade läuft, wird auf der Karte angezeigt). Die Bluternte ist ein neues großes Event in Diablo 4 Season 2, bei dem ihr jede Menge Vampire erledigen und wertvolle Ausrüstung und Blut verdienen könnt.

Spieler können bei der Bluternte gefangengenommene Einwohner befreien, unheilvolle Rituale beenden und natürlich Vampire zu pfählen und hochrangige Gegner zu jagen, um Pakt-Items und „Potentes Blut“ zu erbeuten.

Einzigartige Gegenstände und legendäre Effekte

Mit Season 2 wird es neue einzigartige Gegenstände geben, die (wie die bereits vorhandenen) extrem selten zu finden sind. Geplant sind für jede Klasse ein spezifisches Unique plus ein generisches Unique, das von allen Klassen verwendet werden kann.

Der schwierigste Boss in Season 2, der neue Boss „Uber-Duriel“, hat - im Vergleich zu sämtlichen anderen Spielcontent - eine leicht erhöhte Chance, einen der extrem seltenen einzigartigen Gegenstände (Uber-Uniques) fallen zu lassen und ist daher die beste Farm-Option. Duriel kehrt in Diablo 4 Season 2 wieder zurück und soll besonders schwierig aber auch lohnenswert sein.

Mit Season 2 wird es neue legendäre Effekte geben, die per Zufallsprinzip auf Items landen können.

Quality of Life-Verbesserungen