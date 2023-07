Diablo 4: Was ihr vor dem Start von Season 1 unbedingt erledigen solltet

Nur noch ein paar (zu viele) Tage trennen uns vom Start der ersten Season Diablo 4. Die Wartezeit lässt sich zwar nicht verkürzen, doch ihr könnt euch schon einmal auf die Saison der Entartungen vorbereiten, um den bestmöglichen Start hinzulegen, wenn es so weit ist. Es sind nicht besonders viele Dinge, die ihr vorab tun könnt, um ein paar Fortschritte in die Saison mitzunehmen – ursprünglich wollte Blizzard sogar, dass man komplett bei null anfängt – doch ein paar Punkte könnt ihr jetzt in der Pre-Season noch schnell erledigen. Was das ist erfahrt ihr nachfolgend.

Das könnt ihr für Diablo 4 Season 1 vorbereiten / erledigen

Logt euch einmal in Diablo 4 ein, nachdem das Season 1 Patch auf die Server gespielt wurde! Das Patch erscheint am 18. Juli 2023 (Uhrzeit noch unbekannt), nutzt dafür den Charakter, der den meisten Spielfortschritt erzielt hat! Der Grund: Ursprünglich war es von Blizzard nicht geplant, das bestimmte Fortschritte von Charakteren auf dem ewigen Realm auf saisonale Charaktere übertragen werden.

Durch das Feedback der Spieler hat man sich aber kurzfristig umentschieden und daher kommt die etwas umständliche Lösung mit dem einmaligen Login zustande, bei dem die Fortschritte übertragen werden. Laut den Entwicklern soll es eine einmalige Aktion bleiben und bei zukünftigen Seasons nicht mehr nötig sein. Falls ihr vor dem Season-Start keine Zeit für einen Login habt, keine Panik, ihr könnt das auch noch nachholen, wenn die Season gestartet ist.

Findet und aktiviert alle Altäre von Lilith. Dadurch erhalten all eure Charaktere auf dem Saisonalen Realm direkt die entsprechenden Hauptattribute, maximale Obolusse, Paragon-Punkte und natürlich das damit verbundene Ansehen für den Realmfortschritt und dessen Belohnungen (Talentpunkte, mehr Heiltränkte etc.).

Die Altäre von Lilith gewähren euch verschiedene Boni, die ihr auch in Diablo 4 Season 1 sofort erhaltet.

Deckt die Karte auf. Alle Bereiche, die ihr bereits enthüllt habt, sind auch für eure Charaktere auf dem Saisonalen Realm aufgedeckt. Natürlich erhalten eure saisonalen Charaktere auch das Ansehen, das fürs Entdecken der Karte gewährt wird, was euch direkt beim Realmfortschritt und dessen Belohnungen voranbringt.

Alle aufgedeckten Bereiche der Karte könnt ihr auch direkt in Diablo 4 Season 1 einsehen. So seht ihr gleich, wo etwas los ist, und erhaltet obendrein alle Boni fürs Aufdecken der Karte

Schließt die Diablo 4 Kampagne einmal mit einem Charakter ab. Das gewährt euch den Vorteil, dass ihr die Kampagne in Season 1 direkt überspringen könnt. Im Optimalfall habt ihr das bereits in der Pre-Season mit einem Charakter im ewigen Realm (oder Hardcore) erledigt. Falls nicht, müsst ihr das erst nachholen, ehe ihr mit einem Charakter im Saisonalen Realm loslegen könnt.

