Diablo 4: Alle 160 Altäre von Lilith auf der Map finden & schnellste Route

Die Altäre von Lilith in Diablo 4 sind kleine, gut versteckte Lilith Statuen, die ihr überall auf der Karte finden und aktivieren könnt. Jedes Mal, wenn ihr einen solchen Schrein von Lilith aktiviert, erhaltet ihr etwas Ansehen sowie ein paar zusätzliche Punkte eines bestimmten Hauptattributs oder andere nützliche Boni. Angesichts der immensen Anzahl von 160 Altären von Lilith, die in ganz Sanktuario verteilt wurden, bedeutet das einen sehr starken Boost für euch, wenn ihr jeden Lilith Altar abklappert. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr alle Altäre von Lilith auf der Map finden könnt, welche Vorteile euch die Lilith Statuen bringen und welche Route die schnellste ist, um alle Schreine in einem Rutsch abzuräumen.

Diablo 4: Altäre von Lilith Inhalt