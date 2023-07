Diablo 4: Season 1 startet bald! – alle Infos zur Saison der Entartungen

Wie angekündigt haben die Entwickler von Blizzard im letzten Diablo 4 Stream endlich ein paar Details zur bald startenden Diablo 4 Season 1 verraten. Rod Fergusson (Diablo Franchise General Manager), Joseph Piepiora (Associate Game Director), Timothy Ismay (Lead Game Producer) und Adam Fletcher (Associate Director of Community) haben über eine Stunde lang über die kommende "Saison der Entartungen" ausgepackt und einige Fragen aus der Spielgemeinde dabei beantwortet. Auf dieser Seite fassen wir die Erkenntnisse für euch zusammen. Wir sagen euch, wann Diablo 4 Season 1 kommt, worum es in der Saison der Entartungen geht, welche neuen Inhalte erwartet werden und vieles mehr.

Während einer Season soll es übrigens keine großen Buffs oder Nerfs geben, sofern es nicht absolut notwendig ist. Das will man lieber sich vor / nach einer Saison erledigen. Kleinere Änderungen und Bugfixes sind demnach jederzeit möglich.

Das D4 Season 1 Patch wird bereits zwei Tage zuvor auf die Server gespielt (am Dienstag, dem 18. Juli 2023), sodass zum Saison-Start nur noch der "Schalter" umgelegt werden muss. Das bietet die Möglichkeit, die zugehörigen Season 1 Patch Notes vorab studieren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was uns erwartet.

Diablo 4 Season 1 startet am Donnerstag, dem 20. Juli 2023 um 10am PDT, was hierzulande 19:00 Uhr europäischer Sommerzeit entspricht. Laut Blizzard soll jede Diablo Season mindestens 12 Wochen dauern, demnach müsste Season 1 frühestens Mitte November zu Ende gehen.

Saisonale Geschichte – darum geht es in der "Saison der Entartungen"

Schon lange ist bekannt, dass jede Diablo Season eine eigene Nebengeschichte von und in Sanktuario und seinen Bewohnern erzählen soll, die in der bekannten Open World spielt (neue Gebiete werden also nicht auf der Map hinzukommen, das passiert wohl erst mit größeren Add-ons).

Die Details zur Story der Saison der Entartungen haben die Blizzard Entwickler natürlich nicht ausgeplaudert, aber sie haben verraten, dass eine neue bösartige Bedrohung aufgetaucht ist, die auf Lilith Mist gewachsen ist und Wildtiere, Dämonen und Menschen gleichermaßen verdirbt, wodurch sie zu stumpfsinnig umherwandernden und wahllos tötenden Monstern werden (als ob das bei Dämonen einen Unterschied macht).

Cormond ist eine der Hauptfiguren der Saisonalen Geschichte von Diablo 4 Season 1.

Was hinter dieser neuen Gefahr steckt, gilt es in Season 1 herauszufinden. Dabei lernen wir bereits recht früh einen neuen Verbündeten namens "Cormond" in Kyovashad kennen. Er ist ein ehemaliger Priester der Kathedrale des Lichts und strebt ebenfalls danach, die Korruption um jeden Preis zu läutern.

Die Geschichte der Saison der Entartungen spielt übrigens nach den Ereignissen der Hauptquest-Reihe. Selbige müsst ihr auch (am besten in der Pre-Season) abgeschlossen haben, wenn ihr die neuen Season-Inhalte erleben wollt.

