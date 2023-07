Die Siedler: Neue Allianzen (Xbox, PlayStation) im Test - Weiter umstritten, aber wie gut ist die Umsetzung?

Technische gelungene Konsolenumsetzung des umstrittenen Siedler-Teils mit gut funktionierender Steuerung.

Die Probleme, die Ubisofts Die Siedler: Neue Allianzen hat, sind zum Teil subjektiver Natur. Das liegt daran, dass sich viele Fans der frühen Siedler-Teile nicht so recht damit anfreunden können, was ihnen Ubisoft im neuesten Teil vor die Nase setzt. Verständlich. Was letztlich aber nichts daran ändert, dass sich im Kern dahinter ein durchaus funktionierendes, gut spielbares Spiel verbirgt. Das ändert sich auch nicht in der nun veröffentlichten Konsolenversion.

Die Siedler: Neue Allianzen (Xbox, PlayStation) Release: 04.07.2023

Erhältlich für: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Strategie, Management

Entwickler: Ubisoft Düsseldorf / Ubisoft

Preis: ca. 60 Euro (Standard Edition), ca. 80 Euro (Deluxe Edition)

Statt noch einmal alle Fan-Ärgernisse aufzuführen, verweise ich daher für das Inhaltliche auf meinen ursprünglichen Test zur PC-Version von Die Siedler: Neue Allianzen. Hier geht es mehr um die technische Umsetzung des Spiels. Und das übrigens nur auf PlayStation 4 und Xbox One (sowie Nintendo Switch), native Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S gibt es nicht. Spielen könnt ihr es auf diesen Geräten aber natürlich schon.

Wie gut ist die Umsetzung von Die Siedler: Neue Allianzen auf den Konsolen?

Inhaltliche Einschränkungen gibt es bei Die Siedler: Neue Allianzen auf den Konsolen nicht. Alle Spielmodi und Inhalte, die es auch auf dem PC gibt sind enthalten: 13 Missionen der Kampagne, 13 Skirmish Maps für PvE- und PvP-Multiplayer sowie der Hardcore-Modus, den ihr alleine oder gemeinsam mit anderen spielen könnt.

Dank Cross-Progression konnte ich auf der Xbox Series X nach der Installation direkt dort weitermachen, wo ich einst auf dem PC aufgehört hatte. Ein flüssiger Übergang zwischen mehreren Geräten ist also möglich. Darüber hinaus unterstützt das Spiel in vollem Maße Cross-Play, auch auf der Nintendo Switch. Ihr könnt dazu via Ubisoft Connect Freundinnen und Freunde unabhängig von der Plattform einladen.

Das Spiel ist hübsch gestaltet und ihr könnt euren Siedlern bei der Arbeit zugucken.

Was die Performance anbelangt, läuft Die Siedler: Neue Allianzen auf den Last-Gen-Konsolen mit 30 Frames pro Sekunde. Zwar gibt es, wie bereits erwähnt, keine nativen Current-Gen-Versionen, aber das heißt nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Erfreulicherweise läuft das Spiel auf den aktuellen Konsolen dann nämlich mit 60 Frames pro Sekunde. Und das in allen Fällen auch ziemlich stabil. Hübsch schaut es ebenfalls aus und wer gerne 60 fps hätte, hat auf PS5 und Xbox Series X dahingehend definitiv ein tolles Erlebnis mit dem Spiel.

Auch die Steuerung ist recht gut umgesetzt. Wie bei Konsolen-Strategiespielen üblich, habt ihr einen Cursor in der Mitte des Bildschirms, mit dem ihr Einheiten und Gebäude auswählt und Aktionen durchführt. Über Kreismenüs könnt ihr noch spezifischere Kommandos – je nach Einheit – erteilen, einen Überblick über eure Siedler erhalten und so weiter. Gebaut wird ganz einfach, indem ihr die X Taste drückt und im Menü am unteren Bildschirmrand das auswählt, was ihr haben möchtet. Einheiten lassen sich zudem simpel zu Gruppen zusammenfassen und anschließend auswählen.

Kurzum: Die Steuerung von Die Siedler: Neue Allianzen funktioniert auf den Konsolen gut und legt euch dort keine Steine in den Weg.

Das Militär steht hier mehr im Fokus, die RTS-Kämpfe bleiben aber oberflächlich.

Die Siedler: Neue Allianzen (Xbox, PlayStation) - Fazit

Ganz egal, was man von Die Siedler: Neue Allianzen als Fan oder Nicht-Fan halten mag: Wer sich für das Spiel auf den Konsolen interessiert, bekommt eine im Großen und Ganzen gelungene Umsetzung. Die Current-Gen-Versionen haben obendrein noch einen schönen 60-fps-Bonus und die Steuerung funktioniert gut. Wenn ihr euch also nicht an der Siedler-Vergangenheit festklammert und offen für ein militärischer angehauchtes Siedler-Erlebnis seid, könnt ihr auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen bedenkenlos zugreifen. Wie auf dem PC gilt aber auch: Das Spiel kann Spaß machen, eine große spielerische Revolution stellt es nicht dar. Und wer sich schon mit der PC-Fassung nicht anfreunden konnte, dem wird es hiermit nicht anders ergehen.