Dragon's Dogma 2: Drachenkrankheit einfach mit Mods entfernen? Das geht

Die Drachenpest plagt eure Vasallen in Dragon's Dogma 2? Dann haben Modder jetzt eine Lösung und dreimal dürft ihr raten, was es ist. Genau, eine Mod!

Die Impfung gegen eure Drachenpest

Wenn eure Vasallen offensichtliche Anzeichen von Drachenpest zeigen, ist es manchmal schon zu spät. Die Krankheit befällt die Vasallen schleichend und verändert ihr Wesen, bis sie völlig die Kontrolle verlieren und teilweise ganze Städte zerstören.

Es kann durchaus schwierig sein, die Vasallen rechtzeitig zu diagnostizieren. Eine Mod hilft euch aber dabei, die Krankheit effektiv zu bekämpfen. Die Dragonsplague-Counter-Mod von rthomasv3 zeigt euch bei jedem befallenen Vasallen genau an, in welcher Phase die Krankheit bereits steckt. So ist schnell klar, wann und um wen ihr euch jetzt kümmern müsst.

Das ist extrem nützlich, sieht aber auch etwas bescheuert aus, denn durch die Mod erhalten alle Vasallen eine große rote Zahl über ihrem Kopf.

Andere Mods entfernen die Drachenpest einfach komplett aus dem Spiel. So etwa eine weitere Mod von rthomasv3, die der Krankheit einen endgültigen Riegel vorschiebt. Das macht sie, indem die Infektionsprüfung von Dragon's Dogma 2 außer Kraft gesetzt wird und alle Ansteckungsversuche fehlschlagen. Somit gibt es dann auch keine lästigen roten Ziffern, die euer Auge stören könnten.

Etwas weniger extrem ist die Dragonsplague-Cure-Team-Mod. Mit dieser Mod erhaltet ihr ein Heilmittel, welches ihr über eine konfigurierbare Taste einsetzen könnt. Es heilt dann alle Vasallen und schützt diese vor einer Infektion im Endstadium.