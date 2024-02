EA FC 24 Fantasy Tracker: Alle Upgrades der Spieler*innen und Heroes im Überblick

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Spieler, Spielerinnen und Heroes vor, die bislang durch FC 24 Fantasy Leaks enthüllt wurden. Denkt daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt! Es ist also möglich, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten, Verbesserungen und dem aktuellen Stand für weitere Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 Fantasy: Diese Spieler*innen und Heroes sollen kommen.

Spieler Rating / Upgrades

(GES / SB / SF) Fortschritt für Upgrades POS Verein

Antoine Griezmann 91 (Fantasy-Karte)

88 / 4★SB / 3★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

Tor / Vorlage in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 ST (MS) Atletico Madrid

Bixente Lizarazu 91 (Fantasy HERO-Karte)

88 / 3★SB / 3★SF (Hero Karte) Sieg in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 LAV (LV) Frankreich

Claudio Marchisio 90 (Fantasy HERO-Karte)

87 / 4★SB / 4★SF (Hero Karte) Sieg in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 ZM (ZDM, LM) Italien

Rui Costa 90 (Fantasy HERO-Karte)

87 / 4★SB / 4★SF (Hero Karte) Sieg in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 ZOM Portugal

Jack Grealish 89 (Fantasy-Karte)

85 / 4★SB / 3★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

-/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 LF (LM) Manchester City

Marquinhos 89 (Fantasy-Karte)

87 / 3★SB / 3★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

Clean Sheet in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 IV Paris Saint-Germain

Matthijs de Ligt 89 (Fantasy-Karte)

86 / 2★SB / 3★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

Clean Sheet in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 IV FC Bayern München

Timo Werner 89 (Fantasy-Karte)

82 / 3★SB / 4★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

Tor / Vorlage in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 ST (MS) Tottenham Hotspur

Ferland Mendy 88 (Fantasy-Karte)

82 / 4★SB / 5★SF (Basiskarte) Sieg in 4 Matches: -/1

Einsatz in 4 Matches: -/3

Clean Sheet in 4 Matches: -/1

11 Tore in 4 Matches: -/11 LV (LAV) Real Madrid