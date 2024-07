EA FC 24: TOTT Tracker: Alle Upgrades der besten Spieler der EM & Copa América 2024

In unserem EA Sports FC 24 TOTT Tracker stellen wir euch alle „Team of the Tournament“-Spieler der EM 2024 und der Copa América 2024 mit ihren aktuellen Ratings vor und zeigen euch, welche Upgrades sie erhalten haben. Zudem erfahrt ihr, wann und wie das Rating von FC 24 Path to Glory-Karten steigen kann.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle TOTT-Spieler der Fußball-Europameisterschaft und Copa América vor, die bislang durch Leaks bekannt wurden. Denkt daran, dass es sich dabei um keine offiziellen Informationen von EA handelt und geleakte Spieler falsch sein können oder ihre Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten und Verbesserungen vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann nur noch beim Punkt FC 24 TOTT Leaks .

Wann und wie steigen EM & CA TOTT Karten in EA Sports FC 24?

Seit Wochen kämpfen die besten Teams in der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und Copa América 2024 in den USA um den Pokal und nachdem in beiden Wettbewerben das Finale ansteht, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um im TOTT-Event noch einmal einen Blick auf die zurückliegenden Spiele zu werfen. Es gilt, die und Profis mit einer stark verbesserten Team-of-the-Tournament-Spezialkarte auszuzeichnen, die mit einer exzeptionellen Leistung geglänzt und / oder im besonderen Maße zum Erfolg ihrer Mannschaft beigetragen haben. Wie das Ganze im Detail funktioniert und wann Profis eine Verbesserung bekommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Team of the Tournament-Spieler in FC 24?

Wie üblich bekommen die von EA Sports ausgewählten TOTT-Spieler ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade), wenn ihre jeweiligen „Team of the Tournament“-Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team veröffentlicht werden. Dabei steigen in der Regel alle Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) und damit einhergehend auch die Gesamtwertung entsprechend den Inform-Regeln, was üblicherweise +1 bis +3 GES bedeutet. Im Fall der TOTT-Spieler sind aber auch mehrfache Upgrades eher die Regel als die Ausnahme, weshalb viele Kandidaten eine mittlere bis hohe 90er-Wertung erreichen werden.

Beim Initial-Upgrade der TOTT-Karten sind natürlich auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte „Schwacher Fuß“ (SF) und / oder „Spezialbewegung“ (SB) sowie eine neue und / oder andere primäre sowie sekundäre Position möglich. Außerdem können die Spieler neue und / oder verbesserte PlayStyles sowie bis zu vier PlayStyle+ erhalten. Im Endeffekt sind bei Team of the Tournament-Karten also Verbesserungen in allen wichtigen Aspekten möglich.

Können TOTT-Karten weitere Upgrades erhalten?

Nein! Bei den Team of the Tournament-Karten handelt es sich traditionell um keine dynamischen Items, die „nur“ ein Initial-Upgrade zum Release erhalten, aber keine weiteren Verbesserungen bekommen können. Das liegt daran, dass diese Promo immer am Ende eines großen Wettbewerbs erscheint und im Regelfall nur eine Woche dauert, weshalb keine Zeit und Möglichkeit bleibt, in der Spieler eine Verbesserung erreichen könnten.

