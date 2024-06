Elden Ring Shadow of the Erdtree: Seht erste Einblicke bei Red Bull

Ihr könnt es kaum erwarten, endlich in Shadow of the Erdtree einzutauchen? Wer mehr zur neuen Erweiterung von Elden Ring wissen will, sollte am 15. Juni bei Red Bull Levels einschalten, denn in Berlin werfen einige Content Creators live einen Blick auf den DLC.

Das Event findet am 15. Juni 2024 um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt es live auf dem Kanal von Red Bull Gaming mitverfolgen oder auf den Kanälen der teilnehmenden Influencer.

Ihr seid dabei, wenn Red Bull hinter die Kulissen der Entwicklung schaut und Shadow of the Erdtree von der Konzeption bis zum Release beleuchtet. Zudem wird es Team-Bosskämpfe, Quest- und Achievement Runs, exklusive Gameplay-Szenen sowie noch ungesehene Inhalte der Erweiterung geben.

