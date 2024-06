Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Alle Talismane im DLC mit Fundorten und Karten

Die Talismane im Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree sind brandneue Modelle, die ihr sammeln und nutzen könnt, um den Charakter zu verbessern.

Allein im Hauptspiel kann man 115 Talismane finden und in der Erweiterung kommen noch einmal neue hinzu. Darunter auch bekannte und verstärkte Modelle, die über einen Plus-3-Bonus verfügen (z. B. Zauberdrachentalisman +3) oder einen anderen Zusatz aufweisen, beispielsweise der Zweiköpfige Schildkrötentalisman.

So geht die Suche nach den Talismanen und Anhängern munter weiter. Wo ihr im DLC Shadow of the Erdtree danach suchen müsst, das verrät die folgende Übersicht.

Klinge der Gnade

Effekt: Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer.

Fundort: Versengte Ruinen, Grabfeld-Ebene. Über die ausgebreitet liegenden Tücher, die dort den Boden zieren, könnt ihr die Dächer der Ruinen erreichen. Beim Erkunden entdeckt ihr einen Turm mit einer Tür. Der Talisman liegt dahinter in einer Schatztruhe.

Zauberdrachentalisman +3

Effekt: Erhöht die Resistenz gegen Magieschaden bis zum Äußersten.

Fundort: Schloss Ensis, Grabfeld-Ebene. Startet beim Gnadenort "Vorderseite des Schlosses" und lasst euch an dieser Stelle mit den beiden Fledermäusen unterhalb fallen:

Lauft dann rechts den Pfad neben der Felswand entlang, springt am Ende einmal und betretet den kleinen Raum, der anders nicht erreichbar wäre. Die Schatztruhe darin enthält den Anhänger.

Zweiköpfiger Schildkrötentalisman

Effekt: Die Ausdauerregeneration wird deutlich verbessert.

Fundort: Geht auf der Grabfeld-Ebene zur Stelle auf der Karte oberhalb, die sich nordöstlich der Höhle an der Flussmündung befindet. Hinter einem Wasserfall liegt eine kleine Höhle, in der wir den Talisman finden.

Rellanas Kamee

Effekt: Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung für einige Zeit nicht verändert wurde.

Fundort: Schloss Ensis, Grabfeld-Ebene. Im Raum hinter der Carianischen Ritterin Moonrithyll finden wir den Anhänger beim Altar. Kaum zu übersehen.

Leidtalisman

Effekt: Erhöht die Resistenz gegen das zuletzt zugefügte Leiden.

Fundort: Verlassenes leidendes Dorf, Grabfeld-Ebene. Beim Erkunden des Dorfes findet ihr im oberen Bereich eine Holzplattform mit einer Leiche darauf. Sie klammert sich an den Talisman.

Purpurbernstein-Medaillon +3

Effekt: Erhöht die maximalen LP bis zum Äußersten.

Fundort: Nebelriss-Katakomben, Grabfeld-Ebene. Durchquert den kleinen Dungeon und besiegt am Ende den Todesritter. Er lässt das Amulett fallen.

Talisman der Furcht

Effekt: Die Wirkung von Magma wird verstärkt.

Fundort: Hütte des Ältesten, Scadu Altus. Das Handbuch liegt in der Hütte und kann einfach eingesammelt werden. Niemand wird sich beschweren.

Horntalisman der Klarheit +2

Effekt: Der Fokus wird erheblich erhöht.

Fundort: Kerker des Klägers, Grabfeld-Ebene. Folgt dem Verlauf des Kerkers auf der Detailseite, bis ihr in einen Bereich mit Ratten geratet. Hinter diesen Ratten findet ihr den Anhänger bei einem Abflussgitter.

Kreuzzug-Insignie

Effekt: Die Angriffskraft wird nach dem Sieg über einen Gegner erhöht.

Fundort: Kirche des Kreuzzuges, Scadu Altus. In der Kirche müsst ihr den einfallenden NPC-Kämpfer Feuerritter Queelign besiegen, damit er den Talisman fallen lässt.

Zerschmetterter Steintalisman

Effekt: Die Wirkung von Tritt- und Stampftalenten wird verstärkt.

Fundort: Ruinen von Moorth, Scadu Altus. Ihr könnt eines der Gebäude betreten und findet den Talisman bei einer Leiche über dem Abgrund.

Horntalisman der Tapferen +2

Effekt: Die Robustheit des Charakters wird erheblich erhöht.

Fundort: Kerker von Bonny, Scadu Altus. Beim Erkunden des Kerkers müsst ihr durch eine geöffnete Klappe nach unten springen. Folgt dem Weg Richtung Südosten zu den Ratten. Dahinter gibt es den Talisman.

Getrockneter Blumenstrauß

Effekt: Stirbt ein beschworener Geist, wird eure Angriffskraft erhöht.

Fundort: Turmsiedlung Belurat, Land des Turms. An der Stelle auf dem oberen Bild springt ihr über die Trümmer, betretet die Kammer mit den Fliegen, erledigt sie und findet den Talisman in einem der folgenden Räume auf der linken Seite.

Horntalisman der Immunität +2

Effekt: Die Immunität wird deutlich erhöht.

Fundort: Turmsiedlung Belurat, Land des Turms. Benutzt den Schlüssel zum Brunnenboden und erkundet den Sumpf dahinter, in dem ihr einen Baumgeist trefft. Besiegt ihn, er droppt den Talisman.

Segelnder Durchschuss-Talisman

Effekt: Die effektive Reichweite von Bögen wird ebenso erhöht wie die Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen.

Fundort: Nebelriss-Festung, Grabfeld-Ebene. Hinter dem Gebäude, in dem der Boss der Festung lauert, findet ihr eine Leiter. Folgt ihr nach oben zu einer Schatztruhe, die den Talisman herausrückt.

Perlenschildtalisman

Effekt: Alle nicht körperlichen Schadensresistenzen beim Abwehren werden erhöht.

Fundort: Kleines unbenanntes Lager, Land des Turms. Bei der Markierung auf der oberen Karte findet ihr eine Schatztruhe, die den Talisman enthält.

Flammendrachentalisman +3

Effekt: Die Resistenz gegen Feuerschaden wird bis ans Äußerste erhöht.

Fundort: Festung des Tadels, Scadu Altus. Nehmt im Hof der Festung die Treppen nach unten in den Zellentrakt, durchquert ihn und springt über ein paar Käfige, die den Weg blockieren (siehe Bild).

Zweihandschwerttalisman

Effekt: Angriffe mit Zweihandwaffen werden verbessert.

Fundort: Ruinen der Tempelstadt, Land des Turms. Durchquert die Ruinen und schlagt euch durch bis zum obersten Punkt. Hinter dem fiesen Hornkrieger findet ihr eine Schatztruhe mit dem Talisman.

Himmelsbernstein-Medaillon +3

Effekt: Die FP werden bis ans Äußerste erhöht.

Fundort: Katakomben am Skorpionsfluss, Land des Turms. Durchquert die Katakomben und erledigt am Ende den Todesritter. Er lässt den Anhänger fallen.