Elden Ring: Ich wette, ihr sprecht "Scadutree" immernoch falsch aus ...

Elden Ring Shadow of the Erdtree bringt nicht nur spielerische Hürden mit sich, sondern auch sprachliche. So wird der Scadutree anders ausgesprochen, als ihr vielleicht dachtet. Ein Video klärt auf.

In VaatiVidyas werden wir unwissenden Befleckten aufgeklärt. Wie aus dem Schlaf gerissene Schafe schauen wir doof aus der Wäsche, denn das altenglische "scadu" wird "sha-doe" ausgesprochen - also wie das englische Wort für Schatten.

Denken wir an den Titel der Erweiterung, ergibt das wahnsinnig viel Sinn. Wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, könnt ihr im Video zu Sekunde 510 oder 8 Minuten und 30 Sekunden springen.

Im Video sagt VaatiVidya: "Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich angefangen habe, 'Shad-doo-tree' in meinen Videos anders auszusprechen, und das liegt daran, dass ich viele Kommentare bezüglich der korrekten Aussprache gesehen habe."

"Offenbar kommt das Wort scadu aus dem Altenglischen und bedeutet Schatten. Es handelt sich also um einen Schattenbaum, der wie folgt ausgesprochen wird: shadutree, oder shadowtree. Es klingt viel besser als ska-doo, also bin ich sehr froh darüber aufgeklärt worden zu sein."