Elden Ring: Shadow of the Erdtree enttäuscht Sammler von Trophäen und Erfolgen

FromSoftware setzt ein Muster, das man vom Entwicklerstudio kennt, auch bei der Erweiterung Shadow of the Erdtree für das Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring fort.

Und das sind gleichzeitig schlechte Nachrichten für alle, die gerne Erfolge oder Trophäen sammeln.

Keine neuen Achievements in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Wie der zuverlässige X-Account PlayStation Game Size berichtet, gibt es in Elden Ring: Shadow of the Erdtree keine neue Trophäen (der Erfolge).

Trophäen-Support ist auf der PlayStation zwar Pflicht für neue Spiele, für DLCs gilt das allerdings nicht. Hier bleibt die Entscheidung alleine dem Entwicklerstudio überlassen.

Aber wie schon erwähnt, ist das für FromSoftware im Grunde nichts neues. Bei seinen Erweiterungen hat man Trophäen/Erfolge bisher weitestgehend ignoriert. Eine Ausnahme ist The Old Hunters für Bloodborne, wenngleich dort Sony direkt beteiligt war.

Wie seht ihr das? Hättet ihr euch neue Trophäen oder Erfolge für Shadow of the Erdtree gewünscht?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024, erste Eindrücke nach dem Anspielen von Shadow of the Erdtree lest ihr in Martins Artikel.