Du willst selbst ein Ghul sein? Fallout 76 macht es in Zukunft möglich

Während des Xbox Games Showcase hat Bethesda angekündigt, dass ihr in Fallout 76 selbst zum Ghul werden könnt.

Noch nicht jetzt sofort, aber ab Anfang 2025 wird das möglich sein.

So werdet ihr in Fallout 76 zum Ghul

Wenn ihr also genauso oder so ähnlich sein möchtet wie Walter Goggins' Ghul in der Fallout-Serie, könnt ihr das in Zukunft tun.

Zuvor müsst ihr im Spiel allerdings zuerst einmal Level 50 erreichen. Ebenso gibt es eine besondere Questreihe, die ihr erfüllen müsst, um eure Transformation zum Ghul abzuschließen.

Nähere Details nennen die Entwickler dazu noch nicht, aber wenn ihr zum Ghul werdet, soll sich das auf euer Spielerlebnis auswirken und nicht nur rein kosmetisch sein.

Ihr könntet zum Beispiel in Schwierigkeiten geraten, denn manche Gruppierungen oder NPCs reagieren auf Ghule anders. Im Gegenzug wird es neue, Ghul-spezifische Perk Cards geben, ebenso sind sie resistenter gegen Strahlung.

Es soll noch mehr Anreize geben, doch für den Moment verrät man nicht viel mehr als das.

Indes erscheint am 12. Juni 2024 mit The Skyline Valley das nächste große Update für das Spiel. Seit dem Launch im Jahr 2018 wird damit erstmals die Map erweitert, die Region Shnandoah Valley kommt dort neu hinzu.