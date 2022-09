Final Fantasy 16 könnte bereits nächsten Monat seinen neuen Trailer erhalten

Schon nächsten Monat könnten wir einen neuen Trailer zu Final Fantasy 16 zu sehen bekommen. Produzent Naoki Yoshida verriet auf der Tokyo Games Show, dass der nächste Trailer nicht mehr so lange auf sich warten lässt.

Wartezeit bis Sommer 2023 wird mit Trailer verkürzt

In Stein gemeißelt ist das natürlich nicht, aber Yoshida geht davon aus, dass seine Zeitplanung richtig ist. "Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit den Marketing- oder PR-Teams zu sprechen, daher weiß ich nicht, wie viel ich sagen darf, aber ich denke, dass wir wahrscheinlich in der Lage sein werden, den nächsten Trailer nächsten Monat oder so zu veröffentlichen".

"Und danach hoffe ich, eine ungefähre Vorstellung davon geben zu können, wann es erscheinen wird", fährt Yoshida fort. Dieses Jahr könnten wir also noch den genauen Veröffentlichungstermin erfahren.

Bisher hat Square Enix noch nicht viele Details zu Final Fantasy 16 gegeben. Wir wissen immerhin, dass es keine offene Spielwelt geben und die Welt selbst Valisthea heißen wird. Diese umfasst insgesamt sechs Regionen, in denen ihr mit einem Action-Kampfsystem gegen Feinde antreten müsst. Und FF16 nutzt ausschließlich britisches Englisch.