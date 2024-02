Final Fantasy 7 Rebirth belegt fast ein Viertel eurer PS5-Festplatte

Es ist endlich Februar und somit auch Zeit für Final Fantasy 7 Rebirth. Am letzten Tag des Monats, dem 29. Februar, erscheint die Fortsetzung von Square Enix' Remake von 2020. Ein paar Tage gedulden müsst ihr euch noch, aber wir haben Neuigkeiten im Gepäck, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Fast 150 GB - viel Spaß beim Platz schaffen!

So wissen wir inzwischen, wie viel Speicherplatz Final Fantasy 7 Rebirth auf eurer PS5 fressen wird. Es sind ganze 145 GB. Eine tolle Beschäftigung bis zum Release wäre also, einen Frühjahrsputz auf der Konsole zu machen und alle Spiele herauszuschmeißen, die ihr bereits abgeschlossen habt oder ohnehin nicht mehr in der nächsten Zeit spielen werdet.

Diese Größe entspricht etwa einem Viertel des belegbaren Speicherplatzes. Die PS5 besitzt 825 GB, von denen ihr 667 GB effektiv nutzen könnt.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH



- 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 145.250 GB

- 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.001.000



- 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($𝟲𝟵.𝟵𝟵):

Pre-Load : Feb 27 - Midnight

Pre-Load : Feb 27 - Midnight

Release : Feb 29 - Midnight #FF7R #PS5 pic.twitter.com/Ip37pYIPYP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2024

Die Information stammt von PlayStation Game Size, die in ihrem Post auch schreiben, dass der Preload am 27. Februar um Mitternacht beginnt.