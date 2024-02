Ihr habt doch nicht vergessen, dass Final Fantasy 7 Rebirth heute erscheint? Der Launch Trailer stimmt euch ein

Falls ihr es vergessen habt: Heute erscheint Final Fantasy 7 Rebirth!

Und um das gebührend zu feiern, lässt es sich Square Enix natürlich nicht nehmen, einen Launch Trailer zu veröffentlichen.

Leichte Spoiler

Das knapp über 90 Sekunden lange Video wirft euch keine riesengroßen Spoiler vor die Füße, dennoch stellt sich für euch die Frage, ob ihr, bevor ihr es selbst spielt, noch manches davon sehen möchtet.

Andere wiederum haben ja kein Problem damit, etwaige Spoiler im Vorfeld zu sehen. Aber das müsst ihr ganz für euch selbst entscheiden.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 7 Rebirth:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Viele Jahre lang habe ich mir überlegt, wie ein Remake von Final Fantasy 7 aussehen könnte", wird Creative Director Tetsuya Nomura zitiert.

"Vor allem war mir klar, dass wir den Charakteren und der Geschichte, die von den Fans auf der ganzen Welt so geliebt wurden, gerecht werden müssen. Final Fantasy 7 Rebirth setzt diese Vision um und erweitert das Original nicht nur in Bezug auf die Größe der Welt, sondern auch in Bezug auf die ruhigen Momente, die die Gruppenmitglieder miteinander teilen und in denen Wärme, Freude, Trauer und Zärtlichkeit zu finden sind."

"Ich hoffe, dass ihr euer Herz öffnet, um diese Gefühle mit ihnen zu teilen, während sie vorankommen und auf dem Weg zu ihrem endgültigen Schicksal immer engere Bande knüpfen. Als zweiter Titel einer Trilogie haben wir es genossen, das Feedback unserer Fans aus dem Vorgängertitel zu hören und Elemente in Final Fantasy 7 Rebirth einzubauen, um eine wahrhaft atemberaubende Fortsetzung zu schaffen. Vielen Dank, dass ihr unsere Vision eines Remakes gespielt habt, in dem die Vergangenheit durch die Möglichkeiten der Gegenwart geehrt wird, um eine Geschichte für zukünftige Generationen neu zu erfinden."