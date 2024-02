Final Fantasy 7 Rebirth: Nobuo Uematsu wird wohl nie wieder die Musik eines kompletten Videospiels komponieren

Nobuo Uematsu geht nicht davon aus, dass er jemals wieder den Soundtrack zu einem Videospiel schreiben wird. Das hat der Komponist von Final Fantasy 7 in einem Interview mit Zeit Online vor einigen Tagen betont. Im Detail gab er dort zu Protokoll: "[...] Ich glaube nicht, dass ich noch einmal die Musik für ein ganzes Spiel komponieren werde. Da müsste man zwei, drei Jahre Vollgas geben. Und ich glaube nicht, dass ich noch die körperliche und mentale Kraft dazu habe."

Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass er dabei von ganzen Spielen spricht beziehungsweise der vollständigen Musik dazu. Das Erstellen einzelner Themen kann er sich also noch vorstellen, denn tatsächlich weist er darauf hin, dass er bei Final Fantasy weiterhin involviert ist, um die Main Themes, also die Titelmelodien zu schreiben.

Einige von Nobuo Uematsu geschriebenen Melodien kann man in Final Fantasy 7 Rebirth nachspielen. Wobei man nicht auf die Noten angewiesen ist, sondern auch frei am Klavier klimpern darf.

Eine allzu schlechte Nachricht ist es daher nicht. Und wer den Klängen des weltweit vielleicht bekanntesten Komponisten von Videospielmusik lauschen möchte, kann sich dieser Tage ohnehin glücklich schätzen: Zahlreiche Themen aus Final Fantasy 7 werden im zweiten Teil von dessen Remake-Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth genannt, in verschiedener und oft überraschender Weise neu arrangiert. Ich kann euch sowohl das heute erscheinende Spiel jedenfalls ebenso empfehlen wie dessen Soundtrack - auch wenn es für eine separate Veröffentlichung der Musik derzeit leider noch keinen offziellen Termin gibt.

Als Grund für seine Zurückhaltung in Sachen Spielesoundtracks gibt Nobuo Uematsu übrigens andere Projekte an, darunter sein erstes exklusiv für Orchester geschriebenes Werk, Merregnon: Heart of Ice. Dabei handelt es sich um eine Aufführung für Familien und Schulklassen, die Kinder und Jugendliche mit orchestraler Musik vertraut machen will - ein Peter und der Wolf für die PlayStation-Generation, das heute Abend im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen uraufgeführt wird. Weitere, auch internationale Aufführungen werden folgen.