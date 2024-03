Final Fantasy 7 Rebirth: So findet ihr alle Esper und entwickelt sie zu voller Stärke

Esper sind mächtige Wesen, die Cloud und seine Mitstreiter im Kampf beschwören, auf dass ihre starken Angriffe das Zünglein an der Waage in besonders anspruchsvollen Gefechten sein mögen. Sie zur Verfügung zu haben, ist schon deshalb wichtig, weil die Esper in Final Fantasy 7 Rebirth viel häufiger beschworen werden können als im Vorgänger Remake.

Während drei von ihnen dabei von Beginn an zur Verfügung stehen (Ifrit, Shiva sowie Chocobo & Mogry), gibt es drei weitere, die ihr nur unter bestimmten Voraussetzungen erhaltet. Genauer gesagt steht Mogry-Trio nur Vorbestellern zur Verfügung, während ihr Leviathan mit einem Spielstand aus Remake nutzen könnt und Ramuh ausschließlich dann, falls ihr Intergrade, die Download-Erweiterung zu Remake, gespielt habt.

Abgesehen davon erhaltet ihr weitere Esper, wenn in Kapitel zwei (Titan), vier (Phönix), sieben (Alexander), neun (Kujata), zehn (Neo-Bahamut) und elf (Odin) jeweils eine beziehungsweise einer hinzukommt. Nummer zehn, Gilgamesch, erhaltet ihr schließlich, nachdem ihr sämtliche Feldforschungen abgeschlossen und Gilgamesch auf seiner Insel besiegt habt.

Und diese Esper könnt ihr im Gegensatz zu den sechs zuvor genannten auch zu größerer Stärke entwickeln. Wobei „entwickeln“ vielleicht das falsche Wort ist, denn tatsächlich müsst ihr dafür lediglich bestimmte Orte finden und aktivieren – schon kämpft die stärkere Versionen der mit diesem Ort verbundenen Esper an eurer Seite.

Bei diesen Orten handelt es sich um Schreine, die so genannte Esper-Kristalle beherbergen, und diese müsst ihr aktivieren. Merkt euch dafür die angezeigten Tasten-Symbole (sie entsprechen den Symbolen auf dem PlayStation-Controller) und wiederholt sie in dem Rhythmus, der zuvor als Beispiel erklingt.

Aktiviert ihr so einen Kristall, hat das aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Denn wenn ihr eine Esper erhaltet, könnt ihr sie noch lange nicht nutzen, denn zuvor müsst ihr sie in Chadleys Kampfsimulator erst besiegen. Nur kann das eine recht anspruchsvolle Aufgabe sein – sie wird allerdings umso leichter, je mehr mit dem entsprechenden Esper verbundenen Kristalle ihr aktiviert habt.

Ein Hinweis vielleicht noch: Achtet im Kampfsimulator darauf, nicht den obersten Menüpunkt zu wählen, denn der entspricht einem Kampf mit der stärksten Version der jeweiligen Esper. Wählt stattdessen eine der leichteren Varianten aus den darunter stehenden Optionen.

Und wo findet ihr Esper-Schreine? Folgt einfach unseren Bildern, dann seid ihr den Kristallen sicher auf der Spur.

An diesen Orten im Grasland findet ihr Titan-Kristalle.

Phönix-Schreine befinden sich an den markierten Stellen in Junon.

Alexander ist mit der Corel-Region verbunden.

Hier die Position der Kujata-Kristalle in Gongaga.

Im Cosmo-Canyon sind die an Neo-Bahamut gebundenen Kristalle.

Odin-Schreine findet ihr schließlich an drei Orten der Nibel-Region.

