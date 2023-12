Final Fantasy 7 Rebirth wird riesig: So viele Stunden könnt ihr im Spiel verbringen

Final Fantasy 7 Rebirth ist laut den Game Awards das am meisten erwartete Spiel und hat dafür sogar den Award abgeräumt. Auf wie viel Spiel könnt ihr euch aber genau freuen? Das verrät Game Informer in einer großen Vorschau des Spiels.

Spielstunden im Dreistelligen Bereich

Eines lässt sich aus dieser Vorschau entnehmen: Final Fantasy 7 Rebirth wird gewaltig. Die Hauptgeschichte soll angeblich 40 Stunden andauern - zusammen mit Nebenquests, Minispielen und anderen Features kommt dann eine Spielzeit von knapp 100 Stunden zusammen.

Die offene Welt von Final Fantasy 7 Rebirth gibt es also viel zu tun. Sie ist zwar in verschiedene Regionen aufgeteilt, diese sind jedoch nahtlos, also ohne Unterbrechungen und Ladebildschirme, erreichbar.

Dazu kommen noch neue Schauplätze, die im Originalspiel nicht vorkommen, Minispiele, wie ein strategisches Kartenspiel und dem Spielen eines Klavieres. Nebenquests sollen einen Einfluss auf die Beziehungen zwischen Cloud und seinen Nebencharakteren haben.

Ganz kurz zusammengefasst, sind dies alle Neuerungen, die wir aus der Vorschau ziehen können. Was klingt für euch besonders interessant?