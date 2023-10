Final Fantasy 7 Rebirth hat seinen Synchronsprecher für Vincent Valentine gefunden, und es ist niemand Geringerer als Matthew Mercer.

Ein bekannter Sprecher nimmt sich Vincent an

Mercer hat bereits in vielen bekannten Produktionen mitgespielt. So ist er Teil der DnD-Serie Critical Role und hat auch vielen Charakteren in Videospielen und Anime seine Stimme geliehen. So etwa Cole Cassidy in Overwatch 2, Yusuke in Persona 5, Leon in Resident Evil 6, den männlichen Hüter in Destiny 2 oder Gangplank in League of Legends.

Erst kürzlich übernahm er auch die Rollen von Ezekiel aus Starfield und Misc aus Baldur's Gate 3. In der englischen Version spricht er zudem Trafalgar Law aus One Piece, Jotaro Kujo aus JoJos Bizarre Adventure sowie Levi auf Attack on Titan.

Der Synchronsprecher braucht definitiv nicht über zu kleinen Rollen zu klagen. Auf der Comic Con in New York bestätigte Mercer dann die nächste Rolle - den launischen Vampir Vincent Valentine von Final Fantasy 7 Rebirth.

A year of dreams culminates with this one. No game has had the impact on me quite like FF7 did, and to be a part of it, let alone one of my favorite characters, is an honor beyond words.



A year of dreams culminates with this one. No game has had the impact on me quite like FF7 did, and to be a part of it, let alone one of my favorite characters, is an honor beyond words.



Thank you all for the energy: https://t.co/MraC4WQZ6Z https://t.co/XlQd6S6arA — Matthew Mercer (@matthewmercer) October 14, 2023

"Ein Jahr voller Träume gipfelt in diesem einen. Kein Spiel hat mich so sehr geprägt wie FF7, und ein Teil davon zu sein, geschweige denn einer meiner Lieblingscharaktere, ist eine unbeschreibliche Ehre", schrieb Mercer später auf Twitter.

Vincent Valentine wird in Final Fantasy 7 Rebirth nicht spielbar sein, dennoch sollte euch seine Stimme bekannt vorkommen.