Final Fantasy 7 Rebirth enthüllt den Titelsong und zeigt neue Charaktere

Final Fantasy VII Rebirth hat auf den Game Awards einen neuen Trailer erhalten, der neben neuen Szenen auch den Titelsong enthüllt - und das, nachdem das Spiel bereits den Award für das "Most Anticipated Game" gewonnen hat.

So klingt der Titelsong für FF7 Rebirth

Der Titelsong ist "No Promises to Keep" und stammt von Komponist Nobuo Uematsu. Sängerin Loren Allred leiht dem Lied ihre Stimme, für den Text war der Story-Writer Kazushige Nojima verantwortlich.

Im Trailer seht ihr neben der musikalischen Unterstützung auch neue Orte, Charaktere und etwas Action. Vincent, Sid und Dyne erhalten endlich ein Gesicht und wir dürfen einen Blick in Orte, wie Rocket Town, Cosmo Canyon, Junon und Corel werfen.

Das Spiel von Square Enix erscheint am 29. Februar 2024.