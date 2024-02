Was ist denn hier los? Neuer Patch für Final Fantasy 7 Remake nimmt eine überraschende Änderung vor

Unmittelbar vor der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Rebirth in dieser Woche hat Square einen überraschenden neuen Patch für Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht.

Dieser nimmt unter anderem eine Änderung am Ende des ersten Remake-Teils vor.

Was hat sich verändert?

Dabei geht es um den letzten Satz, den Aerith am Ende von Final Fantasy 7 Remake sagt, während sie in den Himmel schaut: Bislang war das folgender: "I miss it. The steel sky."

Nun sagt sie: "This sky... I don't like it." Im nachfolgenden Video seht ihr die Änderung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Fans rätseln nun darüber, ob dahinter eine besondere Bedeutung steckt. Eine Erklärung dazu hat Square Enix bisher jedenfalls nicht abgegeben. In den offiziellen Patch Notes ist gar nur von mehreren behobenen Fehlern die Rede.

Rebirth knüpft direkt an die Geschehnisse aus Final Fantasy 7 Remake an. Ob die Fortsetzung gelungen ist, könnt ihr in unserem Test nachlesen.