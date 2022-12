Fortnite bringt Deku, Bakugo und All Might aus My Hero Academia ins Spiel

In Fortnite könnt ihr ab heute zu waschechten Helden werden. Nein, nicht indem ihr die Runden heldenhaft für euch entscheidet. Zumindest nicht diesmal, denn Fortnite bringt vier Helden aus dem beliebten Manga und Anime My Hero Academia ins Spiel.

Entfesselt euren inneren Helden

Epic Games fügt für dieses heroische Spektakel nicht nur Skins von All Might, Deku, Bakugo und Uraraka hinzu, sondern auch spezielle "My Hero Academia"-Aufträge, die zeitlich limitiert sind und am 30. Dezember 2022 wieder verschwinden. Weshalb ihr sie machen solltet? Nun, wenn die Welt retten als Ansporn nicht reicht, gibt euch Epic Games für das Abschließen auch EP und besondere Gegenstände.

So könnt mit dem Abschluss bestimmter Missionen die Spraymotive "Deku" und "Plus-Ultra" erhalten sowie das Emoticon "Dekus Handschuh". Für alle acht Aufträge erhaltet ihr das Rücken-Accessoire "U.A.-Umhang", mit dem ihr euch wie ein echter Superheld fühlen könnt.

Auf der Insel verteilt findet ihr außerdem den Gegenstand "Dekus Smash", der euch die Kraft "One for All" verleiht und Schaden an Gebäuden und Gegnern macht. Seid ihr selbst in der Not, hilft euch ein breit grinsender All Might weiter, der euch Vorräte aus der Luft liefert.

Im "Hero Training Gym" tretet ihr in Dreierteams gegeneinander an und haut mit Dekus Smash so richtig rein. Ihr könnt eine von drei Klassen wählen. Um zu gewinnen, müsst ihr Rettungspunkte sammeln, indem ihr spezielle Zonen erobert.

Diese Pakete könnt ihr kaufen:

Izuku Midoriya "Deku" - Outfit, Rücken-Accessoire "All-Might-Actionfigur", Spitzhacke "Schwarze-Peitsche-Hacke"

All Might - Outfit, Rücken-Accessoire "Rektor Nezu", Spitzhacke "Allmächtiger Hammer"

Katsuki Bakugo - Outfit, Stil „Heldenstil“, Rücken-Accessoire "Granatenrucksack", Spitzhacke "Granathammer"

Ochako Uraraka - Outfit, Rücken-Accessoire "Uravity-Boost", Spitzhacke "Uravity-Hammer"

Abgesehen davon gibt es eine Reihe Posen und Emotes, die aus dem Franchise stammen.