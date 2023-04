Fortnite: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele in Season 2 (Chapter 4)

Fortnite Chapter 4 Season 2 hat begonnen und liefert in den kommenden Wochen und Monaten wieder unzählige Aufträge, Bonusziele, EP-Boosts, Event-Herausforderungen und so weiter, die euch das Leveln erleichtern sollen. Neben der Flut an Erfahrungspunkten werfen die Aufgaben auch Items und Battle Sterne ab, mit denen ihr weitere kosmetische Belohnungen des neuen Season 2 Battle Pass freischalten könnt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, fassen wir auf dieser Seite alle Aufträge zusammen, die Epic Games im Verlauf von Season ins Spiel bringt.

Syndikat Aufgaben

Auch in Fortnite Kapitel 4 Season 2 erzählt Epic Games die Handlung der laufenden Staffel in einer eigenen Aufgaben-Reihe: den Syndikat-Aufgaben. Wie in den letzten Seasons wird die Story nach und nach in mehreren Teilen erzählt.