Fortnite: Jindujun (Kintoun) finden – So bekommt ihr Gokus magische Wolke

Son Gokus treues Transportmittel, die magische Wolke Jindujun (Kintoun) hat es im Rahmen des in Fortnite x Dragon Ball Events ebenfalls als neue Spielmechanik auf die Insel geschafft. Getreu der Manga- und Anime-Vorlage könnt ihr die gelbe Wolke zu euch rufen, um damit kurzzeitig durch die Luft zu segeln und so Gegnern / dem Sturm zu entkommen oder um schneller von A nach B zu kommen. Auch für einige Aufgaben wie "Sammle Jindujun oder das Kamehame Ha in verschiedenen Matches ein" oder "Lege Distanz auf einer Jindujun zurück" spielt die mythische Fähigkeit eine zentrale Rolle, daher zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr Jindujun auf der Season 3 Map finden könnt.

Ähnlich dem Kamehame Ha könnt ihr Son Gokus Reisewolke Jindujun (Kintoun) in den Capsule Corp Kapsel finden. Die Kapseln funktionieren wie die Nachschublieferungen: Bei Beginn und bei jeder neuen Sturmphase werden jeweils drei Kapseln abgeworfen, die nach einiger Zeit an verschiedenen Orten auf der Map landen.

Jindujun bei Bulma und Dragon Ball Verkaufsautomaten kaufen

Wenn ihr nicht den Kapseln hinterherjagen wollt, könnt ihr Jindujun auch bei den neuen "Dragon Ball Verkaufsautomaten" für 250 Barren kaufen. Drei von den besonderen Verkaufsautomaten gibt es in jedem Match garantiert und an immer denselben Orten auf der Karte - nämlich in Rave Cave, in Rocky Reels und beim Pier am östlichen Rufer des Loot Lake – wobei jeder davon immer zwei Jindujun im Angebot hat.

Fortnite: Karte mit Fundorten von Dragon Ball Verkaufsautomaten mit Jundujun.

Den Dragon Ball Verkaufsautomat in Rave Cave erreicht ihr, wenn ihr im Süden in die Basis hineinlauft. Beim Dragon Ball Verkaufsautomat, der am östlichen Ufer des Loot Lakes steht, könnt ihr ebenfalls Jindujun kaufen. Der Dragon Ball Verkaufsautomaten bei Rocky Reels ist in einem Raum des Leinwandgebäudes versteckt und verkauft euch ebenfalls Jindujun.

Darüber hinaus scheint es aber noch weitere Automaten zu geben, die zusätzlich hinzukommen und die normalen Waffen-Verkaufsautomaten ersetzen. Wir haben nämlich auch in Coney Crossroads, Shifty Shafts und anderen Orten Dragon Ball Verkaufsautomaten gefunden, jedoch nicht zuverlässig in jeder Runde. Wenn ihr also gezielt eine Wolke kaufen wollt, solltet ihr euch zu den markierten Orten begeben.

Jindujun bei Bulma kaufen

Neben den Automaten könnt ihr auch Bulma einen Besuch abstatten und Jindujun für 250 Barren erwerben. Ihr findet die bekannte Wissenschaftlerin aus Dragon Ball beim Kame Haus, das sich auf der kleinen Insel östlich von Sanctuary befinden – am äußersten Rand der großen Bucht am Kartenrand. Sie hat in jeder Runde zwei Jindujun im Angebot.