Fortnite: Sattelschlepper mit Kamehame Ha zerstören – so geht’s

Der Sattelschlepper in Fortnite (aka Mudflap Lastwagen) ist das langsamste und am stärksten gepanzerte Auto im Spiel und vor allem dort zu finden, wo gebaut wird oder Waren transportiert werden. Üblicherweise greift man eher selten zu einem schwerfälligen Mudflap LKW, doch im Rahmen der Dragon Ball Aufgabe Zerstöre einen Sattelschlepper mit einem Kamehame Ha sollt ihr gezielt einen LKW vernichten. Deswegen zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr Sattelschlepper in Fortnite finden und wie ihr die Aufgabe am schnellsten abschließen könnt.

Fortnite: Sattelschlepper mit Kamehame Ha zerstören Inhalt: