Fortnite: Phantasma Level Up – alle Aufgaben und Marken in Season 3

Das Phantasma Level-Up Auftragspakt ist in Fortnite verfügbar. Wie in jeder Season veröffentlicht Epic Games auch zum nahenden Ende von Fortnite Kapitel 3 Season 3 wieder ein Paket im Shop, dass euch dabei helfen soll, schnell fehlende Battle Pass-Stufen aufzusteigen. Diesmal nennt sich das Ganze "Phantasma" und funktioniert mehr oder weniger genauso, wie man es aus den vorherigen Staffeln kennt. Sprich: Ihr könnt in den nächsten Wochen jede Menge Phantasma Level-Up Aufträge erledigen, indem ihr die zugehörigen Level Up Marken auf der Insel sammelt. Neben 28 Level schaltet ihr so auch den Phantasma Skin und viel Zubehör dafür frei. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr die Level Up Marken in Season 3 findet und welche Belohnungen es für die Aufgaben gibt.

Fortnite: Phantasma Inhalt: