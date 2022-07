Fortnite: Finde die Geheimtür hinter der Hauptkammer in Shuffled Shrines – so geht’s

Seit dem 6. Juli 2022 sind die Indiana Jones Aufträge des Fortnite Season 3 Battle Pass verfügbar, zu der auch die Seite 2 Aufgabe "Finde die Geheimtür hinter der Hauptkammer in Shuffled Shrines" gehört. Es ist wohl die schwierigste Aufgabe, die es seit geraumer Zeit in Fortnite gibt, daher zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr die Tür zur Hauptkammer öffnet und wo sich die Geheimtür in der dahinterliegenden Kammer befindet.

Indiana Jones Geheimtür Code: Wie ihr die Tür in der Hauptkammer öffnet

Gleich noch ein Tipp vorweg: Diese Aufgabe führt euch zum neuen benannten Ort "Shuffled Shrines", der mit Fortnite Update 21.20 im mittleren Südosten der Karte hinzugekommen ist (ersetzt den früheren Orientierungspunkt "Tempelblüte"). Da sich gerade viele Spieler an der Aufgabe versuchen, ist der Ort sehr umkämpft, daher empfehlen wir euch, die Aufgabe in einem Team-Modus oder der Gruppenkeile anzugehen - hier könnt ihr zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander.

Vor Ort wird euch wohl schnell auffallen, wieso der Ort für diese Aufgabe gewählt wurde, denn er gleicht dem mit Fallen gespickten Tempel zu Beginn des Filmklassikers "Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes" - ihr wisst schon, in dem Indy eine goldene Götzenfigur klaut und dabei fast von einem großen rollenden Felsen platt gemacht wird. Diese klassische Szene dürft ihr bei dieser Aufgabe nun auch nachstellen.

Wie im Film müsst ihr zunächst den Zugang zur geheimen Schatzkammer finden. Selbige befindet sich hinter der verschlossenen Tür in der Hauptkammer von Shuffled Shrines, die wiederum im Zentrum des Ortes am tiefst gelegenen Punkt zu finden ist. Das Problem an der Tür: Sie ist zu Beginn jedes Matches verschlossen. Ihr müsst ein kleines Rätsel lösen, um an den Geheimtür Code heranzukommen: Die vier Steine vor der Tür müssen so gedreht werden, dass die richtigen farbigen Symbole in der passenden Reihenfolge darauf von vorne zu sehen sind.

Fortnite: Die Hauptkammer, hinter der die Geheimtür zu finden ist, ist im Zentrum von Shuffled Shrines.

Da sich die richtige Kombination der vier Steine in jedem Match eine andere ist, können wir euch an dieser Stelle leider nicht einen pauschalen Geheimtür Code nennen. Ihr müsst ihr selbst herausfinden! Dafür haben wir die Seite Fortnite: Indiana Jones Rätsel lösen – So öffnet ihr die Tür zur Schatzkammer in Shuffled Shrines vorbereitet, auf der ganz genau erklärt ist, wie ihr den Geheimtür Code herausfindet. Alternativ wäre da noch die Glücksmethode (solange an den Steinen herumspielen, bis die Tür durch Zufall aufgeht) oder die Option, die Angelegenheit einem anderen Spieler überlassen und ihn nach Schurkenmanier umzulegen, sobald er die Tür geöffnet hat.

Fortnite: Um die Türe in der Hauptkammer zu öffnen, müsst ihr die Steine so drehen, dass sie die richtige Farbe anzeigen. Den Geheimtür Code bekommt ihr heraus, indem ihr die Hinweise in Shuffled Shrines findet.

Falls die Türe bereits offensteht, könnt ihr für die Aufgabe natürlich auch einfach hineinlaufen, rechnet aber nicht damit, dass der Schatz noch da ist.