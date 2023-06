Forza Motorsport zeigt seine neue Karriere im Gameplay-Video.

Turn 10 zeigt neues Gameplay zur Karriere von Forza Motorsport.

Der neue Karrieremodus des Spiels hört dabei auf den Namen Builders Cup.

Was erwartet euch in der Karriere?

Die Aufgabe im Laufe der Karriere besteht darin, sich "mehr als 800 Performance-Upgrades" zu verdienen und gegen die "bisher fortschrittlichsten KI-Gegner" anzutreten.

Nachfolgend könnt ihr euch das Gameplay-Video zur Karriere anschauen, präsentiert wird es von Creative Director Chris Esaki.

Forza Motorsport erscheint am 10. Oktobrer 2023 für den PC und Xbox Series X/S. Via Cloud-Streaming könnt ihr es auch auf der Xbox One spielen.

"Forza Motorsport wurde von Grund auf so entwickelt, dass es die volle Kraft und Leistung der Xbox-Series-X/S-Konsolen ausschöpfen und unser bisher schönstes und technisch fortschrittlichstes Spiel liefern kann", heißt es.