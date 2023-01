Forza Motorsport: Turn 10 verspricht unglaubliche Realitätsnähe und zeigt neues Material

Entwickler Turn 10 hat auf der Xbox und Bethesda Developer_Direct große Versprechen gegeben. So soll Forza Motorsport das "technisch fortschrittlichste Rennspiel aller Zeiten" werden und einen "Generationssprung" in Sachen Realitätsnähe hinlegen.

Motorsport der Zukunft

Laut Turn 10 dürft ihr euch bei Forza Motorsport über 500 echte Autos freuen. Man liefere "auch die modernsten Rennwagen", die das Studio je in einem Roster angeboten habe. Insgesamt gibt es für diese Karren über 800 einzigartige Upgrades und Modifikationen und euch 20 Umgebungen mit verschiedenen Strecken bieten.

Ein solcher Schauplatz ist etwa Kyalami in Südafrika. Eine Umgebung, die es zuvor noch nie in einem Motorsport-Spiel gab. Nicht nur neu, sondern auch nah an der Realität, das ist, was Turn 10 schaffen will.

So sollen die Strecken bis zu "zehnmal realistischer" dargestellt werden als zuvor und auch "hochdetaillierte Vegetation und Bewuchs" bieten.

"Mit all den hochmodernen visuellen Effekten, einschließlich zehntausender vollständig animierter 3D-Zuschauer, wird sich jeder Spieler in das Rennspektakel hineinversetzt fühlen", so Turn 10.

Der Trailer selbst zeigt die beeindruckenden Bilder in 4K-Auflösung. Leider gibt es keinen neuen Hinweis auf ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Ganz im Gegenteil. Statt "Frühjahr 2023", wie es noch zuvor der Fall war, steht dort nun lediglich, dass Forza Motorsport noch in diesem Jahr für PC und Xbox Series erscheint.