Frostpunk 2 verzögert sich: Entwickler nennen Gründe für späteren Release

Die Veröffentlichung von Frostpunk 2 wurde auf Herbst verschoben, neues Release-Datum ist der 20. September 2024.

Zuletzt war geplant, dass Frostpunk 2 am 25. Juli 2024 für den PC erscheint, für die Konsolenversionen gab es noch keinen Termin.

Frostpunk 2 soll größer und besser werden

Nach eigenen Angaben haben sich die Entwickler dazu entschieden, "sich mehr Zeit zu nehmen, um den Spielern das zu liefern, was sie sich wünschen".

Auf Steam veröffentlichten Design Director Jakub Stokalski und Art Director Lukasz Juszczyk eine Stellungnahme zur Verschiebung.

"Den Umfragen zufolge, die wir nach der Beta abgehalten haben, haben uns die Spieler durchschnittlich mit 8/10 Punkten bewertet", heißt es darin. "Dafür sind wir sehr dankbar! Aber gleichzeitig enthielt die Beta nur einen kleinen Teil eines Spiels, das sich immer noch in der Entwicklung befindet."

"Wir haben noch viel vor und es war eine gute Gelegenheit, zu erfahren, was euch gefallen hat und was noch nicht so gut angekommen ist. Das hat es uns erlaubt, besser zu priorisieren und die Features und Veränderungen hervorzuheben, an denen wir bereits arbeiteten. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir mehr Zeit benötigen, um zum Launch das bestmögliche Ergebnis abzuliefern."

Bis dahin will man zusätzliche Spielmechaniken implementieren, Verbesserungen bei UI und UX vornehmen und einiges mehr.