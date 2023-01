Geringes Interesse an PlayStation VR2? Angeblich nur schleppende Vorbestellungen.

In Anbetracht schleppender Vorbestellungen hat Sony anscheinend seine Launch-Prognosen für PlayStation VR2 angepasst.

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit dieser Angelegenheit vertraute Quellen berichtet, reduziert das Unternehmen im Zuge dessen seine Prognosen für das Launch-Quartal des VR-Headsets.

Anders als erwartet

Bisher hatte Sony demnach damit gerechnet, zwei Millionen Exemplare im Launch-Quartal auszuliefern. Diese Prognose wurde nach enttäuschenden Vorbestellungen aber auf eine Million reduziert, heißt es.

Sony habe bereits seinen Zulieferern mitgeteilt, dass eine Reduzierung der bestellten Display-Panels zu erwarten sei. Man rechne nun mit der Auslieferung von 1,5 Millionen Headsets zwischen April 2023 und März 2024.

Veröffentlicht wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023, der Preis liegt bei 599,99 Euro. Dafür bekommt ihr das Headset, zwei PSVR2-Sense-Controller und Stereo-Kopfhörer.

Vorbestellungen des VR-Headsets sind seit November 2022 möglich. Anfangs ging das in ausgewählten Regionen nur per Einladung, mittlerweile kann jeder via PlayStation Direct eine Bestellung aufgeben.

Innerhalb des Launch-Monats sollen mehr als 30 Spiele für PlayStation VR2 verfügbar sein, darunter Horizon Call of the Mountain und eine VR-Version von Gran Turismo 7.