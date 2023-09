Gewinnt eine Park Beyond Impossified Edition für PC und 2 PS5-Versionen

Habt ihr Lust, euren eigenen Freizeitpark zu bauen? Mit Achterbahnen, Attraktionen, Essensständen und so weiter? Kein Problem, ihr müsst nur Park Beyond spielen und könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Und das nicht nur auf ganz normale Art, denn Park Beyond bietet einige verrückte Möglichkeiten.

Impossify-Upgrades nennen sich diese in Park Beyond und sie sind für Attraktionen und Achterbahnen gleichermaßen verfügbar. Damit verpasst ihr der jeweiligen Attraktion oder Achterbahn "einen Schuss Unmöglichkeit". Dinge, die so in der Realität nicht zwingend möglich wären.

Das ist zweifelsohne die größte Besonderheit von Park Beyond. Auch ansonsten spielt die Schwerkraft nicht zwingend eine Rolle bei der Gestaltung eures Parks. Verschiedene Umgebungen stehen euch dafür zur Verfügung und ihr könnt in der storybasierten Kampagne nach und nach die Basics dessen lernen, was einen erfolgreichen Freizeitpark ausmacht.

Wenn ihr das selbst erleben möchtet, haben wir genau das Richtige für euch. Denn in Zusammenarbeit mit Bandai Namco – an dieser Stelle ein Dankeschön für die Preise! - verlosen wir eine Impossified Edition von Park Beyond für den PC sowie zweimal die Standard Edition für die PlayStation 5.

Die Impossified Edition bringt neben dem Spiel noch einige Extras mit sich: Omnicart-Figur, Collector's Box, Artbook, Poster, Lanyard & Ausweis, exklusives SteelBook, physischer & digitaler Soundtrack, exklusive Postkarten, Bonusinhalte der Collector's Edition, Deluxe-Bonuspaket, Season Pass und Bonusinhalte des Season Pass.

Hier ein Bild dazu:

Die Inhalte der Impossified Edition.

Vergesst nicht das "Movie Park Beyond" Gewinnspiel

Außerdem könnt ihr derzeit noch an einem weiteren Gewinnspiel von Bandai Namco teilnehmen. Dieses veranstaltet man in Kooperation mit dem Movie Park Germany und es geht darum, mit dem modularen Bausystem von Park Beyond die wildeste Achterbahn zu erstellen, die ihr euch vorstellen könnt.

Alle Einsendungen bis zum 30. September 2023, die in sozialen Medien mit dem korrekten Hashtag versehen wurden, werden nach mehreren Kriterien von einer Fachjury bewertet.

Gewinnen könnt ihr hier eine exklusive Achterbahnfahrt für euch und bis zu 20 Freunde inklusive Eintritt in den Movie Park, einen 2-Tages-Aufenthalt im Movie Park Germany für vier Personen sowie vier Tickets für den Movie Park Germany in der Saison 2024. Mehr Details dazu erfahrt ihr auf dieser Webseite.