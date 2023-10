Ab sofort ist Update 2.0 für Bandai Namcos und Limbic Entertainments Park Beyond auf dem PC verfügbar. Für PlayStation und Xbox wird es am 18. Oktober 2023 veröffentlicht. Es enthält Verbesserungen für Performance, Kameraverhalten, Achterbahn-Erstellung, das Setzen von Elementen und mehr. Über "Community-Inhalte" könnt ihr zudem Shops, Achterbahnen und mehr plattformübergreifend teilen. Mit Beyond eXtreme ist außerdem die erste Themenwelt als DLC verfügbar. Sie erinnert an die 90er und enthält unter anderem zwei Missionen.