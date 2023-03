Park Beyond erscheint im Juni: Sommer-Saison für die verrückte Themenpark-Simulation

Tropico-Entwickler Limbic Entertainment arbeitet derzeit an einer Freizeitpark-Simulation. Park Beyond bietet euch jedoch mehr als nur eine Anhäufung altbekannter Achterbahnmodelle. In diesem Spiel werden die Konzepte auf den Kopf gestellt, die Schwerkraft ausgereizt und die Besucher eventuell in Lebensgefahr gebracht.

Sommer ist sowieso die beste Zeit für Freizeitparks

Park Beyond hat nun ein Veröffentlichungsdatum. Am 16. Juni soll die Simulation mit den verrückten Themenpark-Attraktionen erscheinen. Spielen könnt ihr es dann auf PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC.

Physikalische Gesetze und Sicherheitsmaßnahmen werden hier nicht ganz so ernst genommen, wie im wahren Leben. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn so eröffnen sich wilde Möglichkeiten, die es im echten Leben mit einer kleinen Prise Fantasie geben könnte, so aber niemals zugelassen werden würden.

Ihr könnt neben verrückten Fahrgeschäften auch Fressbuden, Getränkestände, Parkbänke, Mülleimer und alles, was das Herz sonst so begehrt aufstellen. Ihr könnt außerdem Personal anstellen und stets die Statistiken der Besucher im Blick behalten. Um Profit zu machen, könnt ihr die Preise laufend anpassen und in neue Attraktionen investieren.

Besonders viel Spaß macht es, eigene Achterbahnen zu bauen. Hier gibt es viele Elemente, die ihr frei kombinieren und bei jedem Schritt auch auf ihre Tauglichkeit und Fahrspaß prüfen könnt. Eine geschlossene Beta-Phase soll es zwischen dem 9. Mai und dem 19. Mai ebenfalls geben.