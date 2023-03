Gewinnt eine PlayStation 5 Digital Edition! Holt euch die begehrte Konsole endlich ins Wohnzimmer!

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die PlayStation 5 erschienen ist und die ersten Spieler in den Next-Gen-Genuss brachte. Mehr als 30 Millionen PS5-Konsolen wurden seit der Markteinführung verkauft. Kein Wunder, denn Sony hat der Konsole einige unwiderstehliche Features an die Hand gegeben und auch viele tolle Exklusivtitel veröffentlicht. Die Geschichte dieser vielseitigen Konsole ist aber noch lange nicht geschrieben. Wenn ihr die Zukunft des Konsolen-Gamings hautnah miterleben wollt, könnt ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen und eine PlayStation 5 Digital Edition gewinnen - zusammen im Bundle mit Horizon Forbidden West.

Mit der PS5 liegen euch etliche Spielwelten zu Füßen

Ja, seit dem Release der PS5 hat Sony viele großartige Titel veröffentlicht. Horizon Forbidden West ist jedoch ein toller Einstieg, denn die Fortsetzung von Aloys Abenteuer zeigt perfekt, was die PlayStation 5 so alles leisten kann. Atemberaubende Landschaften, schöne Animationen und das alles in einer fantastischen Welt könnt ihr erleben, wenn ihr die glücklichen Gewinner dieser Verlosung seid. Mit der PS5 öffnen sich für euch aber auch die Tore für einige Exklusivtitel sowie für die PS5 optimierte Titel.

Horizon Forbidden West erhaltet ihr zur PS5 dazu, wenn ihr die Verlosung gewinnt.

So könnt ihr das von Kritikern gefeierte God of War Ragnarök spielen, in The Last of Us Part 1 eintauchen, in Gran Turismo 7 herumdüsen, euch in Ratchet & Clank: Rift Apart austoben, mal in Sackboy: A Big Adventure eintauchen oder den schicken neuen DualSense-Controller in Demon's Souls zum Dampfen bringen. In Zukunft dürft ihr euch außerdem auf die Erweiterung Burning Shores für Horizon Forbidden West, Star Wars Jedi: Survivor oder Diablo 4 freuen.

Prügelt euch in God of War Ragnarök mit den nordischen Göttern und lernt, was es heißt ein Vater zu sein.

Egal, was Sony noch für euch in Petto hat, mit der PlayStation 5 seid ihr für die nächsten Jahre gut gerüstet und seid für jedes große Spiel direkt am Start - egal, ob kompetitive Shooter, aufregende Rollenspiele oder Story-Games, die euch das ein oder andere Tränchen ins Auge treiben. Und das Beste ist, dass sie alle von Sonys Next-Gen-Konsole profitieren.

Mit der Power der PS5 könnt ihr aktuelle AAA-Titel wie Hogwarts Legacy, Returnal, Elden Ring und viele weitere grandiose Abenteuer mit bestmöglichen Grafikeinstellungen erleben. Immerhin bietet die Konsole mit AMD-GPU Raytracing und kann mit über 10 Teraflops auch ordentlich Leistung herausholen. Den Spielen kommt das in jedem Fall zu Gute.

Ein bisschen Magie in den Alltag bringt Hogwarts Legacy, das ihr mit exklusiven Inhalten auf der PS5 spielen könnt.

Mit den Abo-Modellen von PlayStation Plus, könnt ihr euch jeden Monat neue Spiele sichern, auf die ihr unbegrenzten Zugriff erhaltet, sofern euer Abonnement aktiv ist. Durch die große Spielebibliothek von PlayStation Plus Extra und Premium stehen euch zudem viele weitere PS4- und PS5-Titel zur Verfügung. Mit dem Treueprogramm PlayStation Stars werdet ihr zusätzlich mit netten Prämien versorgt. Langweilig wird es also nie.

Galaktisch bunt oder schlicht - die PS5 kleidet sich immer passend

Mit dem Design der PS5 hat Sony voll ins Schwarze getroffen - und ins Weiße! Die Konsole besitzt einen hohen Wiedererkennungswert, sieht elegant aus und kann sowohl hingestellt als auch auf die Seite gelegt werden. Auch der neue DualSense-Wireless-Controller mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback folgt dieser schlichten, dennoch stilvollen Optik. Mit Controllern und Covern in Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue beweist Sony, dass sie sich auch vor knalligen Farbe nicht scheuen. Verschiedene Sondereditionen zu Spielen, wie etwa für God of War Ragnarök bieten Spielern noch mehr Vielfalt.

Die neuen Farben der DualSense-Controller kamen gut bei den Spielern an.

Die Konsole selbst hat über die Monate ein wenig abgespeckt und wiegt in der Digital Edition 400 Gramm weniger als noch zur Markteinführung. Die Disc-Version hat sogar 600 Gramm verloren und wiegt jetzt 3,9 Kilogramm. So ist die Konsole ein wenig mobiler. In Zukunft könnte die PlayStation 5 sogar auf Rädern unterwegs sein. Erst vor wenigen Monaten kündigten Sony und Honda an, die PS5-Konsole in einem E-Auto des Herstellers zu verbauen.

VR-Headsets und High-End-Controller für das ultimative Gaming-Erlebnis

Wo wir gerade bei Hardware sind - Neben den farbenfrohen Controllern und dem High-End-Controller DualSense Edge erschien jüngst auch die PlayStation VR2, die neue Generation VR-Headset, das noch mehr Immersion bietet als noch die erste Brille. Diesmal könnt ihr die virtuelle Realität in 4K-HDR-Grafik und mit VR2 Sense-Technologie genießen.

Mit Projekt Leonardo denkt Sony auch an körperlich eingeschränkte Spieler und Spielerinnen, die den klassischen Controller nur schwer nutzen können. Das Gamepad verspricht extreme Anpassbarkeit und ist ein großer Sprung in Bezug auf Barrierefreiheit. Was das Zubehör für die PS5 angeht, bewegt sich Sony stets voran und denkt dabei an alle Gaming-Fans.

Für besonders ambitionierte Zocker brachte Sony den DualSense Edge Wirless-Controller auf den Markt. Dieser bietet die volle Anpassbarkeit des Gamepads, das Anlegen beliebig vieler Profile sowie zwei frei belegbare Tasten. Auch die Analogsticks könnt ihr austauschen.

Inzwischen gibt es jede Menge Zubehör für die PS5.

Die PS5 ist einer Next-Gen-Konsole würdig

Und was wäre die PlayStation 5 ohne ihre vielen System-Updates? Inzwischen können sich Spieler über VRR-Unterstützung und HDMI Video-Ausgabe in 1440p freuen, während sie in der Discord-Beta mit ihren Freunden sprechen und mit einer externen SSD noch mehr Spiele herunterladen können. Auch könnt ihr euch eigene Spielelisten erstellen oder ihr profitiert von der 3D-Audiounterstützung für integrierte TV-Lautsprecher. Mit jedem Update geht Sony einen kleinen Schritt weiter und verbessert das Spielerlebnis für die Fans.

Nach den schwierigen letzten Jahren könnt ihr die inzwischen mit großartigen Spielen, leistungsstarken Peripheriegeräten und praktischen Software-Updates ausgestattete Konsole auch in den Geschäften finden - oder bei uns im Gewinnspiel!

Der Gewinner erhält eine PlayStation 5 Digital Edition und das Spiel Horizon Forbidden West gleich obendrauf. Was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen? Einfach eine gültige Email hier eintragen.

Der Einsendeschluss ist der 2.4.2023, um 23:59 Uhr.