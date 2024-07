GTA 5: Weil GTA Online massig Geld brachte, erschien kein Story-DLC

Habt ihr euch von Rockstar Games auch Story-DLC für Grand Theft Auto 5 erhofft?

Der war angeblich auch geplant, soll aber aufgrund des Erfolgs von GTA Online eingestellt worden sein.

Rockstar opfert angeblich Story-DLC für GTA 5 wegen GTA Online

Dataminer hatten zuvor im Jahr 2023 Hinweise auf drei geplante DLCs entdeckt, was Joseph Rubino, der sechs Jahre lang Senior Camera Artist und Virtual Cinematographer bei Rockstar war, nun zu bestätigen scheint.

Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal SanInPlay gibt er an, dass er an einem Trevor-DLC gearbeitet hat, bevor dieser eingestellt wurde. Nach der Veröffentlichung habe man das Team gesplittet und Rubino habe einerseits an GTA Online und andererseits an einem DLC mit Steven Ogg (Trevor) gearbeitet.

Letztlich sei es ihm zufolge der finanzielle Erfolg von GTA Online gewesen, der Rockstar dazu brachte, seine Prioritäten zu ändern.

"Als GTA Online erschien, war es solch eine Cash Cow und die Leute liebten es so sehr. Es war schwer, Argumente dafür zu finden, dass ein Standalone-DLC im Vergleich dazu mithalten konnte", sagt Rubino.

"Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, dass man vermutlich hätte beides machen können. Aber es war eine geschäftliche Entscheidung, die sie trafen."

Begeistert war er von der Einstellung des DLCs nicht: "[Das] war ein Grund dafür, dass ich damals ein bisschen sauer war, weil ich dachte: 'Yo, was soll's, Leute, dieser Scheiß ist geil, lasst uns weitermachen, lasst es uns zu Ende bringen.'"

Laut Rubino war der DLC schon halb fertig, als Rockstar ihn einstellte. Vieles davon, was für den DLC entwickelt wurde, habe dann seinen Weg in GTA Online gefunden."