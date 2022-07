Grand Theft Auto 6 muss die Erwartungen übertreffen, das weiß auch Rockstar

Dieses Jahr hat Rockstar endlich die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 offiziell angekündigt und ist sich bewusst, dass GTA 6 die Erwartungen der Fans übertreffen muss.

Anfang des Jahres kündigte Rockstar das lang erwartete Spiel an. Die Entwicklung sei bereits im vollen Gange und die Fortsetzung des Vorgängers für Xbox 360 und PS3 solle "deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben".

In einem neuen Beitrag, in der das Studio auch das Ende von Red Dead Online ankündigt, schreibt Rockstar: "In den letzten Jahren haben wir stetig mehr Entwicklungsressourcen in den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe gesteckt - mehr als je zuvor haben wir verstanden, dass wir die Erwartungen der Spieler übertreffen müssen und dass dieser nächste Teil der beste sein soll, den es geben kann".

Den jüngsten Gerüchten zufolge ist das Spiel für das Geschäftsjahr 2024 geplant. Wann genau GTA 6 wirklich erscheint, steht aber noch in den Sternen.