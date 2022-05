Halo Infinite Interference Event - Alle Aufgaben und was ihr noch wissen müsst

Halo Infinite startet mit dem neuen Interference-Event in Season 2: Lone Wolves. Dieses bietet euch ein paar zusätzliche Belohnungen an, wenn ihr die zugehörigen Herausforderungen in Halo Infinite erfüllt. In unserem Guide fassen wir alle Infos zusammen.

Alles über das Interference-Event in Halo Infinite:

Wann endet das Interference-Event?

Das Event läuft in Halo Infinite noch bis zum 16. Mai 2022. Insgesamt habt ihr also rund zwei Wochen Zeit, um daran teilzunehmen. Zwischenzeitlich werdet ihr mit dem wöchentlichen Reset dann auch neue Herausforderungen bekommen. Es ist aber davon auszugehen, dass auch diese sich auf Last Spartan Standing konzentrieren.

Welche Herausforderungen gibt es beim Interference-Event?

Das Event ist mit insgesamt 10 Herausforderungen gestartet. Mit jeder davon steigt ihr eine Belohnungsstufe auf und erhalten obendrein noch Erfahrungspunkte. Die Herausforderungen konzentrieren sich allein auf den Modus Last Spartan Standing.

Die Event-Herausforderungen:

2.500 kumulative Spielerpunkte in Last Spartan Standing erhalten – 200 EP

5.000 kumulative Spielerpunkte in Last Spartan Standing erhalten – 350 EP

10.000 kumulative Spielerpunkte in Last Spartan Standing erhalten – 400 EP

2 Matches in Last Spartan Standing abschließen – 300 EP

1 feindlichen Spartan von hinten mit einem Nahkampfangriff in Last Spartan Standing ausschalten – 300 EP

10 feindliche Spartan in Last Spartan Standing ausschalten – 300 EP

5 feindliche Spartan mit Headshots in Last Spartan Standing ausschalten – 300 EP

10 feindliche Spartan mit Headshots in Last Spartan Standing ausschalten – 350 EP

25 feindliche Spartan mit Headshots in Last Spartan Standing ausschalten – 400 EP

10 feindliche Spartan mit einem Nahkampfangriff in Last Spartan Standing ausschalten – 350 EP

Welche Belohnungen gibt es beim Interference-Event?

Der Event-Pass für Interference umfasst insgesamt zehn verschiedene Items. Dazu zählen auch einzelne Rüstungsteile für den Rakshasa-Rüstungskern, der im Battle Pass von Season 2: Lone Wolves enthalten ist.

Alle Interference-Belohnungen: