Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.200 ändert Armor, Waffen, Gegner, Missionen und mehr

Helldivers 2 Patch 1.000.200 geht direkt nach Ostern an den Start und tatsächlich ist es diesmal ein deutlich umfangreicheres Update (wohl das größte Helldivers 2 Patch bislang), das zahlreiche Balancig-Änderungen für Missionen, Stratagems, Waffen, Gegner, Helldivers etc. mitbringt, aber auch zwei neue planetare Gefahren einführt und wie immer zahlreiche kleine und große Verbesserungen und Bugfixes mitbringt. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes in Deutsch für das neue Update 1.000.200 findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.104 Inhalt:

Gameplay

Zu den bisherigen planetaren Gefahren (Beben, Meteoritenschauer, vulkanische Aktivität, Feuertornados und Ionenstürme) kommen mit Helldivers Patch 1.000.200 zwei neue Bedrohungen hinzu:

Neue planetare Gefahr: Blizzards

Neue planetare Gefahr: Sandstürme

Missions-Balancing (Befehle)

In diesem Helldivers 2 Patch wurde erfreulicherweise die wohl schwierigste Mission vereinfacht und die Anforderungen der bislang einfachsten Aufgabe dafür erhöht:

Aufgabe „Wichtiges Personal retten“ (Retrieve Essential Personnel)

Die feindlichen Spawnpunkte wurden weiter vom Ziel entfernt, um den Spielern eine bessere Chance zu geben, den Ort zu verteidigen.

Auf höheren Schwierigkeitsgraden sind weniger Zivilisten erforderlich, um die Mission abzuschließen.

Aufgabe „Kommandobunker zerstören“ (Destroy Command Bunkers)

Hat jetzt mehr Zielorte, die Mission war vorher zu einfach im Vergleich zu anderen Missionen.

Sie kann nun in Operationen ab Schwierigkeitsgrad 5 erscheinen.

Der negative Effekt von Operationsmodifikatoren, die die Abklingzeit von Strategen oder die Einberufungszeit erhöhen, wurde halbiert.

Waffen- & Stratagems-Balancing

In diesem Update haben sich die Entwickler zahlreiche Waffen sowie ein Stratagem vorgenommen, die entweder über- oder unterperformt haben oder einfach falsche Infos hatten:

ARC-3-Bogenwerfer: Ungereimtheiten beim Aufladen behoben; das Aufladen eines Schusses dauert jetzt immer 1 Sekunde. Die Entfernung wurde von 50 m auf 35 m reduziert. Die Taumelkraft wurde erhöht.

AX/AR-23-"Guard Dog": Stellt jetzt volle Munition aus Vorratskisten wieder her.

APW-1-Anti-Materie-Gewehr: Schaden um 30 % erhöht.

SG-225IE-Brand-Breaker: Schaden pro Geschoss von 15 auf 20 erhöht.

Feuerschaden pro Tick um 50 % erhöht (aus allen Quellen).

Durchschlag Liberator: hat jetzt einen vollautomatischen Modus.

JAR-5-Dominator Der Schaden wurde von 200 auf 300 erhöht. Taumel erhöht.

R-63CSScharfschützen Diligence: Die Panzerungsdurchdringung wurde von leicht auf mittel erhöht.

SG-8S-Schläger: Schaden von 280 auf 250 reduziert. Reduzierte Zerstörungskraft. Panzerungsdurchdringung im Menü korrigiert.

SG-8S-Schläger, AR-23E-Spreng-Liberator & P-4 Senator: Falsche Kennzeichnung der Panzerungsdurchdringung im Menü korrigiert.

GR-8-Rückstoßfreies Gewehr: Die Anzahl der Raketen, die aus den Vorratskisten wiederhergestellt werden können, wurde von 2 auf 3 erhöht.

FAF-14-Speer: Die Anzahl der Raketen, die aus den Vorratskisten wiederhergestellt werden können, wurde von 1 auf 2 erhöht.

MG-206 Schweres Maschinengewehr: Der höchste Feuermodus wurde von 1200 U/min auf moderate 950 U/min reduziert.

EXO-45-Patriot-Exoanzug: Raketen durchdringen die Panzerung jetzt nur noch bei einem direkten Treffer.

Gegner-Balancing (Terminiden)

Auch die Käfer bekommen eins auf den Deckel, insbesondere die fliegenden Bugs, aber auch die Speier und Stürmer. Säuretitanen erhalten dagegen einen Buff:

Der normale Nahkampfangriff des Stürmers verursacht nun weniger Schaden gegen Exoanzüge.

Säurespeier und Pflegespeier verursachen mit ihrer Kotze weniger Schaden.

Der Säuretitan kann nicht mehr betäubt werden.

Kreischer erzeugen keine Bug Breaches mehr.

Tote Kreischer, die Spieler treffen, verursachen jetzt deutlich weniger Schaden.

Helldiver-Balancing (Ausrüstung / Panzerung / Armor)

Viele Spieler sind der Meinung, dass mittlere und schwere Panzerung zu wenig Verteidigung im Vergleich zum Verlust der Mobilität bringt, deshalb haben die Entwickler nun die Abwehr etwas verbessert:

Schwere und mittlere Panzerungen schützen nun besser (man erleidet etwa 10 % weniger Schaden als zuvor, wenn man eine schwere Rüstung trägt, und etwa 5 % weniger Schaden, wenn man eine mittlere Panzerung trägt).

Leichte Rüstungen sind unverändert.

B-27 Verstärker-Kommando ist unverändert.

Bug- und Crash-Fixes

Helldivers 2 Patch 1.000.200 behebt einige Probleme, die es schon seit längerer Zeit gibt:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Speichereinstellungen für PS5 zurückgesetzt wurden, wenn das Spiel neu gestartet wurde, wodurch Dinge wie Loadout- und Hinweiseinstellungen zurückgesetzt wurden.

Feinde zielen nun korrekt auf Exoanzüge. Zuvor haben viele Feinde Exosuits ignoriert, wenn ein Helldiver zu Fuß als Ziel verfügbar war.

Exoanzüge können ihre Waffen nicht mehr abfeuern, während die Minimap geöffnet ist.

Sowohl Helldiver als auch Exoanzüge hatten einen Fehler, der dazu führte, dass sie manchmal mehrfach Explosionsschaden erlitten, was dazu führte, dass Dinge wie Automaton-Raketen zu tödlich waren; dieser Fehler ist jetzt behoben.

Automaton-Feindkonstellationen, die es vorzogen, mehr von bestimmten Verwüster-Typen zu spawnen, funktionierten nicht und funktionieren jetzt wie gewünscht. Das bedeutet, dass man manchmal, wenn man gegen die Automatons spielt, mehr Verwüster anstelle von anderen Gegnertypen sieht.

Wir haben das System verbessert, das verhindert, dass Hellpods in die Nähe von großen oder wichtigen Objekten steuern: Wir haben Probleme behoben, bei denen der effektive Bereich um Objekte viel größer war als beabsichtigt. Wir haben die Anzahl der Objekte, die die Hellpod-Steuerung verhindern, reduziert. Hinweis: Dieses System soll Softlocks verhindern, bei denen Spieler auf wichtigen Interaktionspunkten oder an unbeabsichtigten Orten landen können. Wir werden den Zustand des Systems nach dem Update weiter beobachten, um zu sehen, ob weitere Optimierungen notwendig sind.

Es wurden Fälle behoben, in denen der Boden unter einigen Objekten bombardiert werden konnte, was dazu führte, dass sie schwebten.

Änderungen am Ballistischen Schutzschild: Das Kollisionsnetz wurde geringfügig vergrößert, um mehr Fehler zu vermeiden. Die Positionen des Schildes wurden geändert, so dass weniger vom Helldiver zu sehen ist. Fehler behoben, durch den Teile des Helldivers angreifbar wurden, wenn der Schild in der ersten Person benutzt wurde.



Bekannte Fehler und Probleme

Auch wenn die Entwickler mit Helldivers Update 1.000.200 viele Bugs beseitigt haben, gibt es noch viel zu tun. Dementsprechend stehen auf To-do-Liste der Entwickler weiterhin folgende bekannte (und hoffentlich bald behobene) Fehler und Probleme, die entweder durch diesen Patch eingeführt wurden und an denen gearbeitet wird, oder die von einer früheren Version stammen und bisher nicht behoben wurden:

Das Spiel kann abstürzen, wenn man einen Schneeball aufhebt oder eine Granate zurückwirft.

Die Werte von Explosivwaffen beinhalten nur den direkten Trefferschaden, nicht aber den Explosionsschaden.

Explosionen brechen dir keine Gliedmaßen (außer, wenn du gegen einen Felsen fliegst).

Die Planetenbefreiung erreicht 100 % am Ende jeder Verteidigungsmission.

Das Ertrinken in tiefem Wasser mit einem Vitalitätsverstärker versetzt Helldiver in einen fehlerhaften Zustand.

Ein Strategem-Lichtzielstrahl kann sich an einen Feind heften, das Stratagem wird aber am ursprünglichen Zielort abgeliefert.

Einige Spieleranpassungen (z. B. Titel oder Körpertyp) werden nach einem Neustart des Spiels möglicherweise zurückgesetzt.

Bekannte Probleme mit Freundschaftseinladungen und Cross-Play:

Plattformübergreifende Freundschaftseinladungen werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte "Freundschaftsanfragen" angezeigt.

Spieler können die Freundschaft mit anderen Spielern, die über einen Freundschaftscode befreundet sind, nicht aufheben.

Spieler können die Blockierung von Spielern, die sich nicht in ihrer Freundesliste befinden, nicht aufheben.

Spieler können sich nicht mit Spielern anfreunden, deren Steam-Namen kürzer als 3 Zeichen sind.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.000.200 findet ihr hier.

