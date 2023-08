Hogwarts Legacy 2 auf dem Weg? Nach dem großen Erfolg könnte eine Fortsetzung folgen

So wie es aussieht, könnten Avalanche Software und Warner Bros. Games an einer Fortsetzung von Hogwarts Legacy arbeiten. Das Spiel, das weit vor den Geschehnissen in Harry Potter spielt, war überaus erfolgreich. Ein zweiter Teil wäre also nichts Undenkbares.

Viele Geschichten warten noch in Hogwarts

Am 10. Februar 2023 erschien Hogwarts Legacy für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Das Rollenspiel folgt einem Schüler aus dem Jahr 1800, der eine Koboldrebellion aufhalten muss. Uralte Magie, magische Tierwesen, einige bekannte Gesichter und die Möglichkeit, die Weiten von Hogwarts auf dem Besen zu erkunden, erwarten euch. Was fehlt, ist leider der Schulsport Quidditch. Dafür gibt es im Schloss ein paar Geheimnisse zu entdecken.

Eine von Warner Bros. Games ausgestellte Stellenbeschreibung deutet auf eine Fortsetzung hin, bei der wir vielleicht auch endlich aus sportlichen Gründen auf den Besen hopsen dürfen. Gesucht wird hier ein Junior Software Engineer für einen befristeten Zeitraum, der vor Ort in Utah arbeiten soll.

"Schließen Sie sich dem Team an, das hinter dem Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy steht, während wir das nächste Spiel entwickeln", so heißt es in der Stellenbeschreibung. Die Aufgaben des Bewerbers umfassen das Entwerfen und Schreiben von Spielcode sowie die Zusammenarbeit mit den Designern, um "verschiedene Szenarien im Spiel zu implementieren und abzustimmen".

Warner Bros. Games betont, dass der Bewerber gemeinsam mit den Unternehmen "an den nächsten Schritten" arbeiten werde, was nach einem Hauch von Hogwarts-Legacy-Fortsetzung klingt. Vielleicht haben Entwickler und Publisher aber auch die ursprünglich verworfene Idee einer Erweiterung wieder aufgegriffen.

Würdet ihr euch über einen zweiten Teil freuen und euch ein weiteres Mal - oder vielleicht auch das erste Mal - auf den Besen schwingen?