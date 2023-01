Honkai: Star Rail startet bald die letzte Closed Beta - noch könnt ihr euch anmelden

Es geht los! Die Vorbereitungen für Honkai: Star Rail gehen in die letzte Runde. Die Closed Beta startet bald und stellt nicht nur neue Charaktere und das Gebiet "Xianzhou Luofu" vor, sondern auch den Koop Modus, Missionen mit Begleitern, einen Fotomodus, den bisherigen Stand des Kampfsystems und einen neuen Teil der Geschichte.

Bis zum 2. Februar 2023 könnt ihr euch hier für die letzte Closed Beta anmelden. Am 10. Februar 2023 geht's dann auf PC, iOS und Android zur Sache! Für das Release von Honkai: Star Rail haben sich übrigens bereits rund 1,4 Mio. Spielerinnen und Spieler registriert.

Die Entwickler Hoyoverse sind in erster Linie für Genshin Impact bekannt. Zuvor entwickelten sie Honkai Impact 3rd, was im gleichen Universum spielen wird, wie ihr neustes Spiel. Außerdem hat das Studio letztes Jahr Zenless Zone Zero angekündigt, was ein Shooter im Cyberpunk-Stil werden soll. Hierzu gab es seit der Tokyo Games Show im September keine neuen Infos mehr.