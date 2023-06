Ist Nintendos nächste Konsole abwärtskompatibel? Das sagt Nintendo dazu.

Wie geht es nach der Nintendo Switch weiter? Konkrete Antworten zur nächsten Nintendo-Konsole gibt es bisher kaum, aber das Interesse ist weiter hoch.

Auf der jüngsten Aktionärsversammlung wurde das Unternehmen unter anderem zum Thema Abwärtskompatibilität befragt.

Was bringt die Zukunft?

Wenn man sich die Situation auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 anschaut, ist das eine durchaus berechtigte Frage. Digital gekaufte 3DS- und Wii-U-Spiele sind nicht auf der Switch verfügbar, wie sieht es also in Zukunft mit Switch-Titeln auf der nächsten Konsole aus?

"Wir denken immer über verschiedene Dinge in Bezug auf die Spezifikationen zukünftiger Hardware nach, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich mich nicht konkret zu zukünftiger Hardware äußern", sagt Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa dazu (via VGC).

Mehr zum Thema:

"Was die Verkäufe der Nintendo-Switch-Software angeht, so gibt es verschiedene Arten wie physische Software, die im Laden gekauft wird, Download-Versionen davon und reine Download-Software. Viele unserer Kunden haben auf der Nintendo Switch mit Downloads oder reiner Download-Software gespielt, und im Vergleich zu früheren Spielkonsolen hat der Anteil der digitalen Verkäufe zugenommen."

"Als Unternehmen möchten wir auch in Zukunft ein einzigartiges Gameplay durch spezielle Spielkonsolen anbieten, die Hard- und Software integrieren, also freuen Sie sich darauf."

Zugleich betonte Furukawa, dass der 2017 eingeführte Nintendo Account beim Übergang zur nächsten Generation helfen soll.

"Was den Übergang zur nächsten Generation betrifft, so war in der Vergangenheit die Hardware das einzige Mittel, um mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben", betont er. "Jedes Mal, wenn wir eine neue Konsole herausbrachten, mussten wir die Beziehung zu unseren Kunden neu aufbauen."

"Mit der Nintendo Switch sind wir jedoch in der Lage, über das Nintendo-Account-System eine direkte Verbindung zu verschiedenen Kunden herzustellen. Der Nintendo-Account ist nicht nur für Kunden mit Spielkonsolen nutzbar, sondern auch für Kunden mit mobilen Geräten, und die aktuelle Anzahl der Konten übersteigt die Zahl von 290 Millionen.

"Beim Übergang von der Nintendo Switch zur nächsten Konsolengeneration möchten wir sicherstellen, dass die Kunden einen reibungslosen Übergang erleben und dabei weiterhin ihre Nintendo-Accounts nutzen können."

Ob das dann womöglich auch bedeutet, dass ihr digital gekaufte Switch-Spiele auf der nächsten Nintendo-Konsole spielen könnt, bleibt abzuwarten.

Klar ist, dass vor April 2024 keine neue Nintendo-Hardware erscheinen soll. Nikkei Asia hatte vor kurzem aber unter Berufung auf Quellen berichtet, dass die Arbeiten an der nächsten Konsole gut vorankommen würden.