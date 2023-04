Kein Raytracing mehr für Resident Evil 2 und 3 Remakes - Capcoms stille Maßnahme

Capcom hat still und heimlich das Raytracing von den Steam-Versionen der Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 entfernt. Wieso der Entwickler zu dieser Maßnahme greift, ist nicht ganz klar.

Resident Evil 2 und 3 wird ein großes Feature genommen

An der DirectX-Version kann es nicht liegen, hier sind beide Titel weiterhin DirectX 12. Den dritten Teil trifft es sogar noch härter, denn das Remake verliert neben Raytracing auch noch Dolby Atmos. Was ist da los?

Aufgefallen ist das alles einem Reddit-Nutzer, der seine Entdeckung direkt mit dem Internet teilte. Neben diesem Fund im PC-Gaming-Subreddit machte ein weiterer Nutzer mit einem ähnlichen Post in der Resident Evil 3 Steam-Community darauf aufmerksam.

"Ich habe mir gerade die Grafikeinstellungen angeschaut und es ist einfach weg und ich habe die DX12-Version des Spiels, also ist das nicht das Problem", so Nutzer DendeThe1st. Viele andere Reddit-Benutzer bestätigen das Fehlen des Raytracing-Features in den beiden Remakes.

Capcom selbst hat sich zu dieser Sache noch nicht offiziell geäußert. Ob es Absicht war, und die Features nur entfernt wurden, um ein Problem zu beheben, es sich um ein Versehen handelt und wie lange Raytracing in den beiden Versionen fehlen wird - aktuell weiß das niemand. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.