Kommt ein Remake von Final Fantasy 9? Die Gerüchteküche brodelt wieder.

Gerüchte über ein mögliches Remake von Final Fantasy 9 gab es schon, jetzt sind sie zurück.

Viel Konkretes, etwa Details, Zeiträume oder sonst etwas in der Richtung, gibt es allerdings nicht zu berichten.

Was sagt die Gerüchteküche

Giant Bombs Jeff Grubb erwähnte das Remake von Final Fantasy 9 aktuell in seiner Show Game Mess Mornings.

Ihm zufolge habe er erst kürzlich gehört, dass das Projekt nach wie vor in Arbeit sei.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Unklar sei er sich allerdings in Bezug darauf, welches Ausmaß dieses Projekt annimmt. Vielleicht solltet ihr also eher etwas in Richtung Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion statt Final Fantasy 7 Remake erwarten.

Was würdet ihr euch von einem Remake von Final Fantasy 9 erhoffen?