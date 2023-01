League of Legends bringt 2023 nur zwei neue Champions und das ist auch gut so

Statt vier bis sechs Champions, wie für League of Legends üblich, um Spielern auf jeder der fünf Positionen neue Optionen zu bieten, kommen dieses Jahr nur zwei neue Charaktere ins Spiel. Riot Games verrät, was die Saison 2023 für euch bereithält. Diese startet genau heute, am 10. Januar.

Weniger ist hier eindeutig mehr

Riot Games hat sich vorgenommen, nicht mehr so viele Champions zu veröffentlichen und sich dafür mehr Zeit für Reworks zu nehmen. Mit aktuell 162 spielbaren Charakteren ist es auch schwer ständig Helden mit neuen Mechaniken zu erfinden, die dann auch noch in die Meta passen und weder zu stark noch zu schwach sind. Viele der bestehenden Champions sind optisch und mechanisch veraltet und werden von den Profis nur selten und teilweise gar nicht angefasst.

Damit diese eigentlich toll designten Charaktere nicht links liegen gelassen werden, muss das Studio hinter dem erfolgreichen MOBA prioritäten setzen. Der Fokus liegt jetzt darauf alte Champions wieder ins Spiel zu bringen und ordentlich zu balancen anstatt alle zwei oder drei Monate mit einem neuen Gesicht um die Ecke zu kommen, das uns die vielen ikonischen Champions für mehrere Wochen vergessen lässt.

Die beiden neuen Champions sind Milio, ein "niedlicher" Enchanter aus Ixtal, und Naafiri, eine aggressive Darkin-Assassine für alle Midlaner, die stumpf für die Kills gehen wollen. Ein kleines Rework gibt es für Ahri. Auch Nidalee, Aurelion Sol, und Varus erhalten ein Update. Auch zu Skarner wird es bald Neuigkeiten geben.

Über die Rangliste und neue Skins

Viel breiter aufgestellt sind dafür die Skins. Schon jetzt wissen wir, dass Kalista, Aurelion Sol, Ivern und Kled neue Skins erhalten werden. Zudem kehrt die witzige Skin-Reihe "Hunde gegen Katzen" zurück und auch eine neue Thematik, die "Feenreiche", werden eingeführt. Kalista erhält den "Fairy Queen"-Skin und auch Karma scheint einen Skin aus dieser Reihe zu erhalten.

Kled und - ich schätze mal - Nocturne zwängen sich dieses Jahr in Hunde- und Katzenkostüme.

Statt einem Ranglisten-Split gibt es dieses Jahr zwei Hälften und einen vollen Ranked-Reset dazwischen. Eigentlich fand ich es immer schön ein ganzes Jahr an einem Rang zu arbeiten. Die Siegreich-Skins erhaltet ihr außerdem nicht mehr durch einen bestimmten Rang, sondern durch eine vom eigenen Rang abhängige Anzahl an gespielten Ranglistenspielen. So kann jeder Spieler in der Theorie den goldenen Skin erhalten. Chromas bleiben weiterhin vom Rang abhängig.