Lies of P: Puppenfressendes grünes Monster aus dem Sumpf besiegen

Das Grüne Monster aus dem Sumpf in Lies of P ist ein Boss im Kahlen Sumpf.

Es handelt sich um einen zweiphasigen Bosskampf, der gemächlich, gut überschaubar beginnt und dann ziemlich eskaliert. Entsprechend sollten wir bemüht sein, die erste Phase so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, um anschließend die brutale zweite Hälfte trainieren zu können. Dort wird sich alles entscheiden.

Kampf gegen das Grüne Monster aus dem Sumpf gewinnen

Wie es sich für Sumpfmonster gehört, ist der Kerl (in Phase eins) sehr anfällig gegen Feuerschaden. Legt den Schleifer mitsamt Flamme-Schleifstein bereit, dazu ein Feuer-Schleifmittel, den Flamberge-Legionsarm und ein paar Mal Thermit zum Werfen.

Sein erster Angriff verläuft oft genau so. Perfektes Blocken wirkt am besten.

Erste Phase

In der ersten Phase tränken wir die Waffe mit Feuer und gehen direkt in den Angriff. Meist trampelt das Monster auf allen vieren mit einem Wutangriff auf euch zu, den man perfekt blocken sollte.

Zum einen deshalb, weil das Ausweichen in der Situation schwierig bis unmöglich ist. Zum anderen, weil das Monster nach einem perfekten Block abprallt und ihr direkt zwei Kopftreffer mit der brennenden Waffe erzielen könnt.

Alternativ gräbt er sich zu Beginn in den Boden ein und bewegt sich unterirdisch in eure Richtung. Wenn er das tut, beobachtet seinen Weg unter der Erde und weicht aus, kurz bevor er eure Position erreicht hat - sonst fliegt ihr durch die Luft. Immerhin habt ihr, nachdem er wieder an der Oberfläche ist, eine gute Konterchance.

Schüttelt er den Kopf kurz, ist das ein Anzeichen, dass er einen Angriff mit den zwei Tentakeln auf dem Rücken vorbereitet. Diesen könnt ihr mit Ausweichen oder einem perfekten Block entgehen, aber besser ist es, wenn ihr einfach sprintet.

Nicht lange überlegen, sondern quasi in den Kopf des Monsters hineinsprinten, dann erwischen euch die beiden zappelnden Tentakel nicht. Anschließend könnt ihr kontern.

Ansonsten ist so viel zur ersten Phase nicht zu sagen. Bleibt an seinem Körper dran und weicht seitlich um ihn herum aus, z.B. wenn er den Wischer mit dem rechten Arm ausführt.

Bleibt weg, wenn er spuckt. Der Verfall zerfrisst eure Waffe sonst schneller, als man gucken kann.

Das Tänzeln um ihn herum hat den Vorteil, dass wir oft mit der Waffe zuschlagen können und seine Seite treffen oder den Rücken. Wenn eure Waffe noch brennt, steigt der Schaden für wiederholte Treffer schnell ins Astronomische.

Stellt er sich brüllend auf die Hinterbeine, weicht nach links aus und setzt den Kampf wie beschrieben fort. Mit der einen oder anderen Thermitbombe bzw. dem Flamberge ist die Nummer recht einfach zu schaffen.

Zweite Phase

In der zweiten Hälfte verschmilzt sein Körper mit dem einer Puppe, die in der Arena herumliegt. Er wird damit zum Puppenfressenden grünen Monster.

Die schwierigere Phase beginnt.

Der Standardangriff besteht aus zwei Wischern mit der rechten Hand, die ihr beide perfekt blocken solltet. Anschließend kontern und weiter.

Hebt er den rechten Arm zitternd über seinen Körper, erfolgt gleich ein vertikaler Schlag Richtung Boden. Bewegt euch nach links und weicht im letzten Moment noch einmal nach links, um kontern zu können. Das wiederholte Ausweichen ist wichtig, da nach dem Faustschlag noch ein Tentakel vom Rücken schnellt. Erst danach ist die Bahn frei.

Auch hier muss man sich vor dem Wutangriff in Sicherheit bringen - oder perfekt blocken.

Bei einem seiner übelsten Angriffe trampelt er auf allen vieren in eure Richtung, und das dreimal hintereinander. Hier solltet ihr schräg in seine Richtung ausweichen, also unter dem Arm hindurch.

Nach der dritten Trampelrunde schlägt er ein paar Purzelbäume auf dem Boden und ihr habt eine sehr gute Gelegenheit, mehrere Treffer in Folge landen zu können.

Bei seinen Sprungangriffen solltet ihr unter ihm hindurchlaufen und dann nach einem Moment zum Zuschlagen suchen. Sobald das Timing sitzt, lassen sich die Sprünge recht einfach meiden.

Richtet er sich kurz auf und dreht den Oberkörper einmal, solltet ihr wegrennen. Er stützt sich danach mit den Armen auf und lässt eine Kombo vom Stapel, die uns übel zerstören kann.

Bringt euch in Sicherheit und setzt den Kampf danach auf die gewohnte Art und Weise fort.