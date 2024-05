Life by You braucht mehr Zeit: Sims Konkurrent wieder verschoben, jetzt ohne Termin!

Paradox Interactive hat den Sims-Konkurrenten Life by You vom Entwicklerstudio Paradox Tectonic ein weiteres Mal verschoben.

"Zusätzliche Entwicklungszeit ist erforderlich", heißt es dazu. Ein neues Release-Datum nennt man derzeit nicht und will das auch erst tun, wenn man sicher ist, es einhalten zu können.

Es dauert und dauert

Es ist die mittlerweile dritte Verschiebung für das im März 2023 angekündigte Spiel. Unter anderem sorgte Kritik am ursprünglichen Grafikstil sorgte für die erste Verschiebung, weswegen Life by You im September 2023 nicht in den Early Access startete.

Damals hieß es, die Entwickler wollten noch an Grafik, Benutzeroberfläche und anderen Elementen arbeiten, weswegen dann der März 2024 als Early-Access-Startzeitpunkt angedacht war.

Doch auch dazu kam es nicht, denn im Februar 2024 wurde der 4. Juni 2024 als neuer Termin genannt. Dieser Tag rückte zuletzt immer näher, doch Interessenten brauchen nun noch mehr Geduld.

"Nach sorgfältiger Überlegung müssen wir leider bekannt geben, dass wir das zuvor angekündigte Early-Access-Datum, den 4. Juni, nicht einhalten können", schreibt der Publisher.

"Es war keine einfache Entscheidung, zumal wir wissen, wie groß die Begeisterung vieler Spielerinnen und Spieler für dieses Spiel ist. Wir glauben jedoch, dass die zusätzliche Entwicklungszeit erforderlich ist."

"Wir hätten gerne ein neues Zeitfenster für die Veröffentlichung genannt, allerdings sind wir überzeugt, dass es besser ist, uns zurückzuhalten, statt einen neuen Termin zu nennen, bei dem wir nicht sicher sind, dass wir ihn einhalten können."