Logitech G Pro X 60 Gaming-Tastatur im Test - Speziell für Gamer, aber nicht nett zu eurem Geldbeutel

Nicht ganz günstige, aber gut verarbeitete Tastatur speziell für Gamer mit sehr guter Performance, für den (Arbeits)Alltag aber zu laut und zu kompakt.

Braucht ihr noch eine neue Gaming-Tastatur? Eine, die nicht enorm viel Platz auf eurem Schreibtisch einnimmt? Genau das möchte euch Logitech mit seiner neuen Pro X 60 bieten. Eine kompakte Version, die euch mehr Spielraum für eure Maus lässt und dementsprechend auf bestimmte Elemente verzichtet. Aber ist es wirklich essenziell genug für euer Gaming-Erlebnis, um eine Investition von rund 200 Euro zu rechtfertigen?

Logitech G Pro X 60 Release: 16.04.2024

Hersteller: Logitech

Preis: ca. 199,99 Euro

Box & Zubehör: Die Box der Pro X 60 ist gut gefüllt. Neben der Tastatur erhaltet ihr noch einen einen USB-Lightspeed Adapter, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C), einen USB-Extender, eine Logitech-G-Tastenkappe (zum Tauschen mit der ESC-Taste), eine kleine Anleitung sowie eine Tragetasche, um all das unterzubringen.

Design und Verarbeitung: Auf der Oberseite des Pro X 60 habt ihr eine Aluminiumplatte, die von einem Plastikrahmen umgeben ist. Alles ist sehr gut und robust verbaut, sodass es auch den Transport und die ausgiebige Verwendung ohne große Probleme übersteht. Die Doubleshot-PBT-Tastenkappen sind ebenfalls von guter Qualität und gehen in der Mitte etwas nach unten. Das verhindert zuverlässig ein Abrutschen im Eifer des Gefechts.

Die Buchstaben und so weiter sind transparent gestaltet, sodass die Beleuchtung im Hintergrund auch gut durch die Tasten selbst zur Geltung kommt. Es handelt sich hierbei um eine kompakte Tastatur im 60-Prozent-Design. Soll heißen, dass sie 290 mm hoch, 103 mm breit und 39 mm tief ist. Logitech hat sie zusammengestaucht und es gibt im Grunde keinen Leerraum auf der Oberfläche, die komplett mit Tasten belegt ist.

Das macht sie auf jeden Fall zu einem guten Kandidaten fürs Gaming, für Büroarbeiten und so weiter ist Logitechs Pro X 60 eher weniger geeignet. Allein schon deswegen, weil ihr gar keine dedizierten Pfeiltasten habt. Die sind als Zweitfunktion bei anderen Tasten untergebracht. Auf Wunsch aktiviert ihr einen Game-Modus, bei dem bestimmte Tasten deaktiviert werden, damit ihr sie nicht versehentlich drückt. Das sind zum Beispiel die Windows- und Fn-Tasten, es lässt sich aber auch anpassen. Ein Rädchen zur Regulierung der Lautstärke findet sich ein bisschen versteckt an der Seite.

Logitech G Pro X 60 - Bilder 1 of 7 Attribution

Die Tastenkappen lassen sich übrigens relativ leicht austauschen. Bei den Switches ist das hingegen nicht möglich, oder zumindest nicht einfach. Da ist schon etwas größerer Aufwand nötig. Wer so etwas haben möchte, muss sich nach anderen Optionen umschauen. Ebenso müsst ihr auf Möglichkeiten zur Anpassung von Betätigungskraft und Betätigungsweg verzichten.

Die Tastatur könnt ihr etwa mit dem enthaltenen, abnehmbaren USB-Kabel verbinden, alternativ nutzt ihr Bluetooth oder das 2,4-Ghz-Wireless-Dongle von Logitech. Letzteres ist in jedem Fall sehr stabil und machte im Testzeitraum keine Schwierigkeiten. Die Laufzeit bei kabelloser Verwendung gibt das Unternehmen mit bis zu 65 Stunden an. Im Großen und Ganzen ein realistischer Wert, wenngleich er abhängig davon ist, ob ihr die Beleuchtung verwendet und wie hell sie eingestellt ist.

Tasten und Tippgefühl: Wie schon erwähnt, ist es kein ideales Arbeitsgerät. Die optischen Switches und die Tasten fühlen sich beim Tippen und beim Gaming zwar super angenehm an, doch weniger angenehm ist es für diejenigen um euch herum, denn die Pro X 60 ist doch deutlich hörbar. Zuhause im eigenen Gaming-Zimmer ist die Lautstärke natürlich weitestgehend egal, wer also ein ordentliches Klacken bei seiner Tastatur bevorzugt, kommt hier definitiv auf seine Kosten.

Zumindest solltet ihr aufgrund der optischen Switches ohne physische Kontaktpunkte eine Weile eure Freude daran haben. Groß zu meckern gibt es hier eigentlich nichts, es klappt alles reibungslos und ihr habt euren Charakter, euer Fahrzeug oder was auch immer perfekt unter Kontrolle. Eingaben werden nahtlos umgesetzt und auch nach längerem Tippen habt ihr kein unangenehmes Gefühl in den Händen beziehungsweise Fingern.

Sonderfunktionen & Software: Eine der Neuerungen der Pro X 60 ist Logitechs Keycontrol-System. Über die G-Hub-Software des Unternehmens könnt ihr jeder Taste mehrere Kommandos zuweisen, so sind bis zu drei Funktionen pro Taste möglich. Wer will, kann so zum Beispiel einstellen, dass bei gedrückter Alt-Taste die WASD-Tasten zu den Pfeiltasten werden. Oder was auch immer euch sonst noch in den Sinn kommt. So lässt sich die Tastatur an spezifische Bedürfnisse anpassen, allerdings muss G Hub währenddessen laufen, damit es funktioniert. Die Einrichtung geht dabei relativ unkompliziert von der Hand.

Zu kaufen gibt es die Logitech G Pro X 60 unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch Logitech.

Logitech G Pro X 60 - Fazit

Letzten Endes ist die G Pro X 60 einfach ein sehr spezifisches Produkt. Eines, das sich mehr an Pro-Gamer richtet. Oder an alle, die es noch werden möchten. Dass jemand unbedingt eine auf hohe Performance ausgelegte Tastatur für Singleplayer-Games oder gemächliche Spiele benötigt, davon ist eher nicht auszugehen. Die Tastatur ist für den Preis in jedem Fall sehr gut verarbeitet und leistet das, was sie tun soll, zufriedenstellend und ohne Probleme. Aber sie ist dafür eben auch recht teuer und eignet sich primär nur für diesen einen Einsatzzweck. Andere Features, die man bei Konkurrenzprodukten schon findet und die Pro-Gamer ebenfalls interessieren könnten, fehlen hier allerdings noch. Insofern richtet sich die G Pro X 60 an eine spezielle Zielgruppe, doch wer sie für den gedachten Einsatzzweck kauft, wird wahrscheinlich nicht enttäuscht sein.